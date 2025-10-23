Hassam reaparece con un video inesperado tras días de ausencia y preocupación por su salud

Desde el pasado 16 de octubre, los seguidores del humorista y conductor del programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar?, Hassam, han estados pendientes de su estado de salud.

Hassam presentó quebrantos en su salud el 16 de octubre. (Foto de Hassam Canal RCN) (Foto personal médico Freepik)

¿Qué le pasó a Hassam y por qué estaba hospitalizado?

El comediante preocupó a su comunidad digital al compartir una fotografía desde una cama de hospital, donde se le veía recibiendo atención médica.

Sin embargo, este 23 de octubre sorprendió con una publicación que alegró a sus fans.

¿Cómo reapareció Hassam y qué dijo en su publicación?

En el video compartido en su Instagram, no aparece Hassam directamente, sino una niña que canta con gracia una letra que parece escrita por el mismo humorista.

En la canción, la joven cantante enumera todo lo que le dicen que debe hacer para estar saludable y en buena forma: dejar los dulces, los helados, hacer gimnasia, correr, practicar yoga, seguir dietas, pero con cada recomendación, responde con un rotundo “¡Ni loca!”.

“A toda mi fanaticada con amor, le doy el más reciente informe sobre lo ocurrido. Gracias por tanto cariño, espero volver pronto con más idioteces”, escribió Hassam en su post.

La publicación se llenó rápidamente de comentarios. Muchos internautas celebraron la recuperación de Hassam y su regreso con su tono sarcástico.

Además, varios seguidores le agradecieron que, a pesar de estar pasando por una situación médica difícil, mantenga viva su creatividad y su sentido del humor.

“No esperaba una respuesta más acertada y divertida. Te extrañamos”, comentó una internauta en la publicación.

El video no solo provocó risas, sino que también alivió a quienes temían por la salud del comediante.

Ni Hassam ni su equipo médico han dado muchos detalles sobre la enfermedad que lo tiene fuera de los micrófonos de ¿Qué hay pa’ dañar?, lo que sí se sabe es que el comediante está estable y en proceso de recuperación.

Su reciente publicación sugiere que, al menos en lo emocional, está de regreso y con el mismo ingenio de siempre.