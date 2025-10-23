Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hassam reaparece con un video inesperado tras días de ausencia y preocupación por su salud

Hassam sorprendió a sus seguidores con una publicación que desató risas luego de estar ausente por quebrantos de salud.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Hassam causa risa con publicación sobre su estado de salud.
Hassam reaparece con humor tras preocupar a sus seguidores por su estado de salud. (Foto de Hassam Canal RCN) (Foto del personal médico Freepik)

Desde el pasado 16 de octubre, los seguidores del humorista y conductor del programa matutino ¿Qué hay pa’ dañar?, Hassam, han estados pendientes de su estado de salud.

Hassam preocupa a sus seguidores por quebrantos de salud.
Hassam presentó quebrantos en su salud el 16 de octubre. (Foto de Hassam Canal RCN) (Foto personal médico Freepik)

Artículos relacionados

¿Qué le pasó a Hassam y por qué estaba hospitalizado?

El comediante preocupó a su comunidad digital al compartir una fotografía desde una cama de hospital, donde se le veía recibiendo atención médica.

Sin embargo, este 23 de octubre sorprendió con una publicación que alegró a sus fans.

Artículos relacionados

¿Cómo reapareció Hassam y qué dijo en su publicación?

En el video compartido en su Instagram, no aparece Hassam directamente, sino una niña que canta con gracia una letra que parece escrita por el mismo humorista.

En la canción, la joven cantante enumera todo lo que le dicen que debe hacer para estar saludable y en buena forma: dejar los dulces, los helados, hacer gimnasia, correr, practicar yoga, seguir dietas, pero con cada recomendación, responde con un rotundo “¡Ni loca!”.

“A toda mi fanaticada con amor, le doy el más reciente informe sobre lo ocurrido. Gracias por tanto cariño, espero volver pronto con más idioteces”, escribió Hassam en su post.

La publicación se llenó rápidamente de comentarios. Muchos internautas celebraron la recuperación de Hassam y su regreso con su tono sarcástico.

Además, varios seguidores le agradecieron que, a pesar de estar pasando por una situación médica difícil, mantenga viva su creatividad y su sentido del humor.

“No esperaba una respuesta más acertada y divertida. Te extrañamos”, comentó una internauta en la publicación.

El video no solo provocó risas, sino que también alivió a quienes temían por la salud del comediante.

Artículos relacionados

Ni Hassam ni su equipo médico han dado muchos detalles sobre la enfermedad que lo tiene fuera de los micrófonos de ¿Qué hay pa’ dañar?, lo que sí se sabe es que el comediante está estable y en proceso de recuperación.

Su reciente publicación sugiere que, al menos en lo emocional, está de regreso y con el mismo ingenio de siempre.

Hassam hace parte del programa ¿Qué hay pa' dañar?
Hassam le manda mensaje a sus seguidores sobre su estado de salud. (Foto de Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

La reacción de Nicolás Arrieta al hablar de Yeferson Cossio Nicolás Arrieta

Así reaccionó Nicolás Arrieta cuando le preguntaron por Yeferson Cossio: “Buena persona”

Nicolás Arrieta sorprendió a sus seguidores por su reacción cuando le preguntaron por Yeferson Cossio.

La Liendra en La casa de los famosos Colombia 2025. La Liendra

La Liendra reveló cuál es su hábito más raro al comprar zapatos: "No me juzguen"

La Liendra dejó a sus seguidores con la boca abierta al confesar que su talla lo obliga a comprar zapato en la sección de mujeres.

Michell Orozco preocupa al mostrar enfermedad en la piel que tiene Talento nacional

Actriz de Lady, la vendedora de rosas preocupa al mostrar la enfermedad que tiene en la piel

La actriz Michell Orozco mostró la crisis que le dio por una urticaria crónica que le diagnosticaron y genera preocupación: "Oren por mí".

Lo más superlike

Álvaro Díaz llega al Megaland 2025: esta la banda de rock que lo inspiró a fusionar varios estilos Talento internacional

Álvaro Díaz llega al Megaland 2025: esta la banda de rock que lo inspiró a fusionar varios estilos

Esta es la reconocida banda que inspiró a Álvaro Díaz a ser el cantante que es en la actualidad, además, llega al Megaland 2025.

Belinda asiste al estreno mundial de "Baywatch" de Paramount Pictures. Belinda

Belinda detuvo su concierto y protagonizó inesperado momento con un fan

Cómo cambatir la celulitis Salud y Belleza

¿Cómo combatir la celulits?, te dejamos algunos tips

Nicolás Arrieta se sinceró sobre su postulación a La casa de los famosos Colombia Nicolás Arrieta

Nicolás Arrieta, aspirante a La casa de los famosos, hizo inesperada confesión: "Perdí todo"

Viral

Muere joven promesa del fútbol tras impactar en su moto contra un grupo de vacas