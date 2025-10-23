Ornella Sierra mantiene lazos con la familia Bueno y desata comentarios: “Parecen hermanas”

Tras su participación en La casa de los famosos Colombia, Ornella Sierra no solo ganó visibilidad como creadora de contenido, sino que también protagonizó una de las historias amorosas del reality.

Ornella Sierra y Laura Bueno, hermana de Miguel Bueno, comparten en una clase de baile. (Foto Canal RCN)

Ornella Sierra tuvo un romance con el cantante Miguel Bueno y aunque el vínculo sentimental no continuó mucho fuera del programa, la cercanía con la familia Bueno parece mantenerse.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Ornella Sierra aparece junto a su excuñada Laura Bueno, hermana de Miguel y Pipe Bueno, en una clase de baile que generó reacciones en redes sociales.

“Nos une el ritmo en la sangre”, escribió Ornella Sierra en su publicación.

¿Por qué Ornella Sierra dice que se parece a Laura Bueno, hermana de Miguel Bueno?

Aunque ninguna de las dos destacó por su ritmo y coordinación, lo que sí quedó claro fue la complicidad entre ellas. Incluso Ornella escribe que con razón les dicen que parecen hermanas, haciendo alusión a que ambas tienen el mismo nivel en el baile.

Además, Ornella mostró que ambas tienen ojos claros y aman cocinar, de hecho han subido algunos videos juntas donde comparten recetas con sus seguidores. Puede ser que por esas razones, algunos le dicen que parecen hermanas.

Laura Bueno ha mantenido un perfil más reservado en comparación con sus hermanos, ambos reconocidos en la escena musical colombiana.

Sin embargo, su aparición junto a Ornella ha despertado curiosidad entre los internautas, especialmente por el contexto que las une.

Muchos seguidores de Ornella Sierra se mostraron sorprendidos por la cercanía que aún existe entre ambas y el vínculo amigable que transmiten, a pesar de que su relación con Miguel Bueno no prosperó.

“Divinas se nota que tienen una bonita conexión, bendiciones para las dos”, comentó una internauta en la publicación.

¿Cuánto tiempo duró la relación entre Ornella Sierra y Miguel Bueno?

Durante la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, que duró aproximadamente 4 meses en 2024, Ornella Sierra y Miguel Bueno iniciaron su romance, pero la relación finalizó a principios de 2025 según confirmó el cantante por medio de sus redes sociales.