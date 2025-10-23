Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Ornella Sierra mantiene lazos con la familia Bueno y desata comentarios: “Parecen hermanas”

Ornella Sierra aparece junto a Laura Bueno, en una clase de baile que desató risas y reacciones en redes sociales.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Ornella Sierra sorprende a sus seguidores al bailar con Laura Bueno, hermana de Miguel Bueno.
Ornella Sierra y Laura Bueno, hermana de Miguel bueno, causan revuelo al subir video bailando. (Fotos Canal RCN)

Tras su participación en La casa de los famosos Colombia, Ornella Sierra no solo ganó visibilidad como creadora de contenido, sino que también protagonizó una de las historias amorosas del reality.

Ornella Sierra es vista junto a su excuñada Laura Bueno.
Ornella Sierra y Laura Bueno, hermana de Miguel Bueno, comparten en una clase de baile. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados

Ornella Sierra tuvo un romance con el cantante Miguel Bueno y aunque el vínculo sentimental no continuó mucho fuera del programa, la cercanía con la familia Bueno parece mantenerse.

En una publicación en su cuenta de Instagram, Ornella Sierra aparece junto a su excuñada Laura Bueno, hermana de Miguel y Pipe Bueno, en una clase de baile que generó reacciones en redes sociales.

“Nos une el ritmo en la sangre”, escribió Ornella Sierra en su publicación.

¿Por qué Ornella Sierra dice que se parece a Laura Bueno, hermana de Miguel Bueno?

Aunque ninguna de las dos destacó por su ritmo y coordinación, lo que sí quedó claro fue la complicidad entre ellas. Incluso Ornella escribe que con razón les dicen que parecen hermanas, haciendo alusión a que ambas tienen el mismo nivel en el baile.

Además, Ornella mostró que ambas tienen ojos claros y aman cocinar, de hecho han subido algunos videos juntas donde comparten recetas con sus seguidores. Puede ser que por esas razones, algunos le dicen que parecen hermanas.

Laura Bueno ha mantenido un perfil más reservado en comparación con sus hermanos, ambos reconocidos en la escena musical colombiana.

Artículos relacionados

Sin embargo, su aparición junto a Ornella ha despertado curiosidad entre los internautas, especialmente por el contexto que las une.

Muchos seguidores de Ornella Sierra se mostraron sorprendidos por la cercanía que aún existe entre ambas y el vínculo amigable que transmiten, a pesar de que su relación con Miguel Bueno no prosperó.

“Divinas se nota que tienen una bonita conexión, bendiciones para las dos”, comentó una internauta en la publicación.

Artículos relacionados

¿Cuánto tiempo duró la relación entre Ornella Sierra y Miguel Bueno?

Durante la primera temporada de La casa de los famosos Colombia, que duró aproximadamente 4 meses en 2024, Ornella Sierra y Miguel Bueno iniciaron su romance, pero la relación finalizó a principios de 2025 según confirmó el cantante por medio de sus redes sociales.

Ornella Sierra y Miguel Bueno en La casa de los famosos Colombia.
Ornella Sierra y Miguel Bueno iniciaron su relación amorosa durante la primera temporada de La casa de los famosos Colombia. (Foto Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Dayro Moreno Talento nacional

Dayro Moreno sorprende con su nuevo look inspirado en Halloween

Dayro Moreno mostró su faceta más creativa con un diseño de uñas oscuro y temático de Halloween que generó todo tipo de reacciones.

Cami Pulgarín apoya a Nicolás Arrieta Ornella Sierra

Exnovio de Ornella Sierra arremete contra Cami Pulgarín tras lanzar indirecta a Javier Gómez

Cami Pulgarín mostró su apoyo a Nicolás Arrieta y la expareja de Ornella Sierra se fue en su contra.

WestCol se sinceró sobre Aida Victoria Merlano Aída Victoria Merlano

WestCol rompió el silencio sobre Aida Victoria Merlano en transmisión en vivo: "Me cuesta"

WestCol se sinceró sobre lo que siente por la influenciadora Aida Victoria Merlano y si volvería o no con ella tras su ruptura.

Lo más superlike

Las emotivas palabras de despedida de Luis Fernando Hoyos MasterChef Celebrity Colombia

Luis Fernando Hoyos conmovió al despedirse de MasterChef Celebrity: “A cada quien le llega su día”

Tras su eliminación de MasterChef, Luis Fernando Hoyos se despidió de la competencia con unas emotivas palabras.

Feid se disfraza de un personaje de Shrek. Feid

Feid se disfraza de Fiona y las redes no superan su look ¡Imperdible este VIDEO!

Yina Calderón, Andrea Valdiri Viral

Joven terminó muerto por imitar enfrentamiento de Andrea Valdiri y Yina Calderón | VIDEO

Violeta Bergonzi reveló el procedimiento médico que se realizó en el pasado: ¿de cuál se trata? Violeta Bergonzi

Violeta Bergonzi reveló el procedimiento médico que se realizó en el pasado: ¿de cuál se trata?

Belinda actúa en el escenario frente al Ayuntamiento de París durante el desfile de L'Oréal Paris. Belinda

Belinda rompió en llanto en pleno concierto, ¿cuál fue la razón?