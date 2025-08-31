Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Ella es Marvelis Watson, representante de San Andrés y Providencia en Miss Universe Colombia, el reality

Conoce todo sobre Marvelis Watson, la candidata que representará a San Andrés y Providencia en Miss Universe Colombia, el reality.

Ingrid Jaramillo Rojas
Marvelis Watson representa a San Andrés y Providencia en Miss Universe Colombia, el reality
Conoce a Marvelis Watson, la candidata que deslumbra en Miss Universe Colombia, el reality. (Foto Canal RCN).

Miss Universe Colombia, el reality que busca a la representante de Colombia en el certamen internacional de Tailandia 2025, definió a sus candidatas que se disputarán por este importante lugar. Entre ellas destaca Marvelis Watson, representante de San Andrés y Providencia.

¿Quién es Marvelis Watson, representante de San Andrés y Providencia en Miss Universe Colombia, el reality?

Nacida en San Andrés y Providencia, Marvelis Yesel Watson Bello de 27 años se define como una persona disciplinada, perseverante y con una profunda conexión con sus raíces afro-raizales, es profesional en Fisioterapia con especialización en deporte, uno de sus más grandes logros.

Pues durante la pandemia, enfrentó una dura situación financiera que casi le impide finalizar sus estudios, pero junto a su madre, sacó adelante un pequeño negocio de repostería que le permitió terminar su carrera. Es por esto que su mayor inspiración es su madre, a quien considera su ejemplo de firmeza, ternura y sabiduría.

Su experiencia en certámenes ha sido formativa y significativa, pues entiende que ser reina va más allá de la imagen: requiere entrega, empatía, liderazgo y propósito. Así mismo, se siente orgullosa de ser una profesional con título de especialista, de tener su propio emprendimiento, y de haber llegado hasta aquí sin renunciar a sus principios.

¿Qué es para Marvelis Watson representar a Colombia en Miss Universe?

Para Marvelis Watson, representar a Colombia en Miss Universe no es solo portar una banda, sino proyectar un mensaje con propósito: uno que eduque, transforme e inspire a nuevas generaciones.

Pues durante lo largo de su vida ha enfrentado estigmas asociados a los estándares de belleza, especialmente en torno a su cabello natural. Sin embargo, hoy abraza esa parte de sí con orgullo y la convierte en una herramienta de empoderamiento para otras mujeres negras. Considera que mostrar su esencia, sin filtros ni artificios, es su mayor fortaleza.

De esta manera, si llegara a portar la corona, afirma con firmeza que usará esta plataforma para impactar desde el liderazgo, la salud, la educación y el bienestar.

