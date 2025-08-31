Ella es Ariana Alfaro, representante de Sucre en Miss Universe Colombia, el reality

Miss Universe Colombia, el reality recibió a las candidatas que aspiran a representar a Colombia en el Miss Universe Tailandia 2025. Una de ellas es Ariana Alfaro, la candidata que representará a Sucre en este emocionante camino.

¿Quién es Ariana Alfaro, representante de Sucre en Miss Universe Colombia, el reality?

Nacida en Sincelejo, Sucre, Ariana Paola Pérez Alfaro de 29 años actualmente se desempeña como modelo profesional, creadora de contenido y directora creativa de proyectos que reflejan su esencia libre, artística y profunda.

Alfaro se caracteriza por tener una energía creativa con la que logra crear contenido auténtico que día a día fortalece una comunidad digital en la que procura promover valores como la autoaceptación, el respeto y la constancia. Además, su pasión por el mundo digital también mantiene una rutina disciplinada de ejercicio físico y crecimiento personal.



En cuanto a su vida personal, Ariana abrió su corazón al revelar las pérdidas que ha enfrentado a lo largo de su vida y cómo estas la ayudaron a moldearla con madurez y valentía, logrando así un carácter y un deseo de inspirar a otros, especialmente a mujeres, que, como ella, han tenido que reconstruirse desde el dolor.

¿Qué es para Ariana Alfaro representar a Colombia en Miss Universe?

Para Ariana Alfaro, representar a Colombia en Miss Universe es mucho más que portar una banda: es encarnar el sueño de aquella niña que, a pesar de las dificultades, se atrevió a creer en sí misma.

Alfaro expresó que dentro de sus objetivos está el convertirse en una vocera de la belleza que nace del espíritu, de la fe, de la autenticidad. Su visión del certamen va más allá del brillo: desea dejar huella como una mujer que inspira, transforma y construye desde el amor propio.

Así mismo, Ariana se define como una mujer que ha logrado mantenerse firme en sus valores y esencia, a pesar de las presiones externas. Por lo que su mayor logro no es un título, sino su capacidad de levantarse en cada caída y construir con paciencia, fuerza y determinación.

De llegar a ganar la corona, su compromiso será absoluto: prepararse con disciplina, elevar su voz con impacto y poner al servicio de su país su talento, liderazgo y convicción.