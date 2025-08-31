Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

Ella es Ariana Alfaro, representante de Sucre en Miss Universe Colombia, el reality

Conoce todo sobre Ariana Alfaro, la candidata que representará a Sucre en Miss Universe Colombia, el reality.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Ariana Alfaro representa a Sucre en Miss Universe Colombia, el reality
Conoce a Ariana Alfaro, la candidata de Sucre en Miss Universe Colombia, el reality. (Foto Canal RCN).

Miss Universe Colombia, el reality recibió a las candidatas que aspiran a representar a Colombia en el Miss Universe Tailandia 2025. Una de ellas es Ariana Alfaro, la candidata que representará a Sucre en este emocionante camino.

¿Quién es Ariana Alfaro, representante de Sucre en Miss Universe Colombia, el reality?

Nacida en Sincelejo, Sucre, Ariana Paola Pérez Alfaro de 29 años actualmente se desempeña como modelo profesional, creadora de contenido y directora creativa de proyectos que reflejan su esencia libre, artística y profunda.

Alfaro se caracteriza por tener una energía creativa con la que logra crear contenido auténtico que día a día fortalece una comunidad digital en la que procura promover valores como la autoaceptación, el respeto y la constancia. Además, su pasión por el mundo digital también mantiene una rutina disciplinada de ejercicio físico y crecimiento personal.


En cuanto a su vida personal, Ariana abrió su corazón al revelar las pérdidas que ha enfrentado a lo largo de su vida y cómo estas la ayudaron a moldearla con madurez y valentía, logrando así un carácter y un deseo de inspirar a otros, especialmente a mujeres, que, como ella, han tenido que reconstruirse desde el dolor.

¿Qué es para Ariana Alfaro representar a Colombia en Miss Universe?

Para Ariana Alfaro, representar a Colombia en Miss Universe es mucho más que portar una banda: es encarnar el sueño de aquella niña que, a pesar de las dificultades, se atrevió a creer en sí misma.

Alfaro expresó que dentro de sus objetivos está el convertirse en una vocera de la belleza que nace del espíritu, de la fe, de la autenticidad. Su visión del certamen va más allá del brillo: desea dejar huella como una mujer que inspira, transforma y construye desde el amor propio.

Así mismo, Ariana se define como una mujer que ha logrado mantenerse firme en sus valores y esencia, a pesar de las presiones externas. Por lo que su mayor logro no es un título, sino su capacidad de levantarse en cada caída y construir con paciencia, fuerza y determinación.

De llegar a ganar la corona, su compromiso será absoluto: prepararse con disciplina, elevar su voz con impacto y poner al servicio de su país su talento, liderazgo y convicción.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

El Valle tiene su representante en Miss Universe Colombia, el reality, Eliana Duque, apasionada por el arte y la moda. Miss Universo

Ella es Eliana Duque, la candidata del Valle del Cauca que busca conquistar Miss Universe Colombia, el reality

Eliana Duque Salazar representa al Valle en Miss Universe Colombia, el reality, uniendo talento, disciplina y compromiso social.

Dayana Ángulo Miss Universe Colombia

¿Quién es Dayana Ángulo, la candidata de Casanare en Miss Universe Colombia, el reality?

Dayana Ángulo es llanera y quiere que lo colectivo prime en su representación de Casanare en Miss Universe Colombia, conoce su perfil.

Marvelis Watson representa a San Andrés y Providencia en Miss Universe Colombia, el reality Miss Universe Colombia

Ella es Marvelis Watson, representante de San Andrés y Providencia en Miss Universe Colombia, el reality

Conoce todo sobre Marvelis Watson, la candidata que representará a San Andrés y Providencia en Miss Universe Colombia, el reality.

Lo más superlike

¿Quién es Cindy Vásquez, candidata de Caquetá en Miss Universe, Colombia? Miss Universe Colombia

Ella es Cindy Vásquez, la candidata de Caquetá en Miss Universe Colombia, el reality

Conoce más sobre Cindy Catherine Vásquez, la candidata de Caquetá que combina belleza, disciplina y un propósito social en Miss Universe Colombia.

La hija de Daddy Yankee experimentó grandes cambios tras dejar de consumir azúcar. Fotos: Freepik - AFP (Theo Wargo) Salud

¿Realmente es beneficioso dejar de consumir azúcar, como lo hizo la hija de Daddy Yankee?

Travis Kelce y Taylor Swift planean una boda con familiares y amigos más cercanos. Foto: AFP - Ezra Shaw Taylor Swift

Se conocen los primeros invitados que asistirían a boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Silvestre Dangond recordó a Kaleth Morales en su primer concierto en El Campín. Foto: AFP / Romain Maurice Silvestre Dangond

Silvestre Dangond le rindió homenaje a Kaleth Morales en El Campín y provocó nostalgia

Muerte Influencers

¿Por qué dicen que la influenciadora mexicana AimeP3 murió? Salió a la luz la razón