¡Se cumplió! Melissa Gate apareció en el Times Square y va a estar en la semana de la moda

Melissa Gate agradeció por el proyecto que se viene. Figuró en el Times Square y será modelo principal.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Melissa Gate
Melissa Gate apareció en el Times Square y va a estar en la semana de la moda | Foto del Canal RCN.

Melissa Gate apareció en el emblemático Times Square de Nueva York, en Estados Unidos. La influencer paisa emocionó por el proyecto que se viene para ella en septiembre.

¿Por qué Melissa Gate apareció en el Times Square de Nueva York?

Tras salir de La casa de los famosos Colombia, se había dicho que Melissa iba a participar en la semana de la moda, pero no había más detalles. Ahora, a través de un video que compartió en redes sociales, la creadora de contenido dio a conocer que eso va a ser real.

Por un lado, el rostro de la antioqueña apareció en Times Square anunciando que va a estar en la semana de la moda en Monterrey, México. Y es que eso no es todo, pues será la modelo principal de un diseñador de modas.

Melissa Gate
Melissa Gate estará en la semana de la moda en Monterey | Foto del Canal RCN.

Aparte del clip en el importante lugar de Estados Unidos, la influencer publicó lo que sería un tráiler para dar el anuncio de que va a ir a México. En la propuesta se indica que la visita de Gate dejará paralizado a más de uno, así que sus seguidores reaccionaron alegremente.

 

¿Cuál va a ser la participación de Melissa Gate en la semana de la moda en Monterrey?

Melissa Gate desfilará los diseños de Iván Rodríguez. De acuerdo con el diseñador de modas, decidió llamar a su nueva colección como Apoteósica y la felicidad lo invade porque su modelo principal es la creadora de contenido paisa en la ciudad de Monterrey dentro del marco de la semana de la moda.

"Melissa y yo aparecemos en un video en Time Square y estamos súper felices", indicó el diseñador mexicano.

Así las cosas, lo que en un comienzo parecía que no iba a suceder, en pocos días se materializará con Melissa Gate en la semana de la moda en Monterey.

Melissa Gate
Melissa Gate desfilará | Foto del Canal RCN.

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia no ha dado más detalles, pero sí agradeció al verse en el Times Square. "Gracias totales", escribió.

Siendo así, queda por esperar a ver el desfile de la influencer, quien se destaca por tener su propio estilo y por eso muchos la apoyan.

