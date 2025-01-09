Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Calendario lunar septiembre 2025: ¿cuándo cortarse el cabello según la Luna?

Mira los mejores días para cortarte el cabello en septiembre del 2025, según el calendario lunar.

Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
El calendario lunar y sus secretos para el cabello
Mejores fases lunares para tu corte de pelo | Foto Freepik

El calendario lunar reveló el día y la semana para que las personas se puedan cortar el cabello de acuerdo al estilo y afinidad que busca la persona.

¿Cuáles son los días especiales para cortarse el cabello, según el calendario lunar?

Te contamos los días del mes de septiembre para que crezca más sano y fuerte el cabello.

  1. Lunes 8 de septiembre
  2. Martes 9 de septiembre
  3. Jueves 18 de septiembre
  4. Viernes 19 de septiembre
  5. Sábado 20 de septiembre

Estos son los días que se debe cortar el cabello para que crezca más rápido.

  1. Domingo 21 de septiembre
  2. Lunes 22 de septiembre
  3. Martes 23 de septiembre
  4. Viernes 26 de septiembre
Calendario lunar: cortes de cabello
Cortes de cabello según el calendario lunar | Foto Freepik

¿Cómo funciona el calendario lunar en septiembre de 2025?

El calendario lunar se relaciona con la fase en la que se encuentra la luna y el signo zodiacal que atraviesa.

Es decir que cuando la luna crece, el cabello se estimula y gana rapidez en su crecimiento. Cuando hay la luna llena, el cabello recibe fuerza y vitalidad y cuando la luna se encuentra en el signo de fuego, el crecimiento se acelera.

Por otro lado, cuando la luna está en el signo de aire, se realza el brillo y la densidad, mientras que en el signo de Tierra predomina la fuerza y el signo de agua favorece la hidratación y suavidad. Con base a esta información, se ajusta el calendario lunar.

¿Cuáles son los otros usos del calendario lunar?

Además de su valor estético, también se utilizan en ámbitos como el cuidado personal, el arreglo de uñas, las predicciones astrológicas, entre otros.

Asimismo, se cree que para pescadores y agricultores representan días favorables para la cosecha y diversas labores del sector.

Luna cosecha: Será el 7 de septiembre, coincidiendo con el eclipse lunar. Se dice que esta es la temporada donde se cosechan más cultivos.

