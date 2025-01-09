ChatGPT se vuelve más frío con GPT-5: usuarios reaccionan y OpenAI toma medidas

El lanzamiento de GPT-5 el 7 de agosto de 2025 generó debate entre millones de usuarios de ChatGPT, quienes reportaron un cambio notable en la forma en que el asistente responde. Muchos describieron su estilo como más “serio” y “distante”, lo que provocó reacciones en redes sociales y la respuesta inmediata de OpenAI.

Artículos relacionados La Liendra La Liendra revela que estuvo al borde de la muerte: casi pierde orejas y dedos

¿Por qué los usuarios sienten a ChatGPT más frío con GPT-5?

La actualización presentada por OpenAI buscaba mejorar el razonamiento y evitar respuestas poco concretas. Sin embargo, internautas en foros como Reddit afirmaron que el nuevo modelo se percibe mecánico y menos empático.

GPT-5 se percibe mecánico y menos empático / (Foto de Freepik)

Testimonios recopilados por The New York Times ilustran la situación: Markus Schmidt, un compositor en París, relató que antes mantenía conversaciones profundas con el asistente, pero ahora las respuestas son breves y carentes de calidez.

En redes sociales, algunos usuarios también notaron estos cambios y compararon la experiencia con “hablar con un ex que ya no te quiere", en referencia a la pérdida del tono conversacional cercano que ofrecía GPT-4o.

Artículos relacionados Dani Duke Dani Duke habría revelado la razón detrás de las heridas en el rostro de La Liendra

¿Cómo respondió OpenAI a las críticas por GPT-5?

Sam Altman, director ejecutivo de la compañía, reconoció fallos en la transición y anunció medidas para atender las preocupaciones. Una de ellas fue la reintroducción parcial de GPT-4o, disponible solo para quienes cuentan con suscripción mensual.

OpenAI respondió a las críticas por GPT-5 / (Foto de Feepik)

OpenAI también ajustó GPT-5 el 16 de agosto, incorporando expresiones como “Buena pregunta” o “Buen inicio” para suavizar la percepción de frialdad. Sin embargo, críticos como Eliezer Yudkowsky señalaron que estos cambios son “gestos de halago disfrazados” que no resuelven el problema central.

Artículos relacionados Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: así sería el millonario acuerdo prenupcial que firmaron

¿Qué impacto emocional tuvo el cambio en los usuarios?

Especialistas como Nina Vasan, psiquiatra de la Universidad de Stanford, explicaron que algunas personas habían desarrollado vínculos emocionales reales con ChatGPT. La pérdida de la interacción más cercana del modelo anterior fue descrita por ciertos usuarios como "una experiencia de duelo".

Un medio local recopiló testimonios alrededor del mundo que reflejan cómo la inteligencia artificial puede ocupar un lugar significativo en la vida de las personas, llegando incluso a suplir espacios de apoyo emocional o social:

Personas habrían desarrollado vínculos emocionales reales con ChatGPT / (Foto de Freepik)

Gerda Hincaite, trabajadora de una agencia de cobros en España, lo comparó con un amigo imaginario; Trey Johnson, un estudiante en Illinois, lo utilizaba como apoyo emocional; Julia Kao, asistente administrativa en Taiwán, reemplazó la terapia tradicional por conversaciones con la IA.

Actualmente, OpenAI atiende a más de 700 millones de usuarios en todo el mundo. Mientras algunos celebran las mejoras técnicas de GPT-5, otros lamentan los cambios que trajo la actualización de GPT-4o. Para muchos internautas, el gran reto de la compañía está en lograr un equilibrio entre precisión y conexión humana.