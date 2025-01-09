Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Así fue la aparatosa caída de una trapecista en el show de los Hermanos Gasca en Cali | VIDEO

Una trapecista de 19 años sufrió una aparatosa caída en vivo durante una función de los Hermanos Gasca en Cali.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Trapecista
¿Qué dijeron los Hermanos Gasca sobre el accidente de la trapecista? | Foto: Canal RCN

En las últimas horas, una ola de internautas ha compartido a través de las diferentes plataformas digitales el susto que se vivió durante una función del circo de los Hermanos Gasca donde uno de los trapecistas vivió un pleno accidente en vivo.

¿Qué le pasó al trapecista que tuvo un accidente en vivo?

El pasado 31 de agosto se llevó a cabo una de las funciones de los integrantes de los Hermanos Gasca en la ciudad de Cali, donde varios espectadores se sorprendieron con la caída de una trapecista durante el show.

Trapecista
¿Qué le pasó al trapecista que tuvo un accidente en vivo? | Foto: Freepik

Durante el evento, una trapecista llamada Dayana Rodríguez, de 19 años, vivió un susto en directo tras un inesperado incidente donde perdió el equilibrio y allí se cayó sobre más de 10 metros de altura mediante la cuerda floja en la que se encontraba.

Cabe destacar, que varios internautas compartieron el video de los hechos presentados por parte de la trapecista en pleno concierto, donde generó una gran preocupación por parte de todos los presentes tras el incidente.

Hermanos Gasca se pronunciaron acerca del estado de salud de la trapecista: ¿qué dijeron?

En las últimas horas, el nombre de Dayana Rodríguez ha dejado una gran preocupación a raíz del reciente incidente que vivió en el circo. Además, la cuenta oficial de Instagram de los Hermanos Gasca compartió un comunicado oficial aclarando los hechos ocurridos en el evento:

“Queremos informar con total tranquilidad que, gracias a las medidas de seguridad implementadas, la artista no sufrió ninguna lesión. La caída fue contenida por el colchón de protección ubicado estratégicamente debajo del acto, el cual cumplió su función de manera afectiva”, añadieron los Hermanos Gasca en el comunicado.

Circo
Accidente en show de Hermanos Gasca. | Foto: Freepik

A raíz de estas palabras, los Hermanos Gasca confesaron que tienen todas las medidas de seguridad donde velan por el bienestar físico de todos sus artistas para dar un extraordinario show y para que los asistentes puedan presenciar un evento lleno de gran creatividad artística.

