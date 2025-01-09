Yeferson Cossio no pudo contener el llanto al recordar a su padre en la casa de su abuela: ¿qué dijo?

Yeferson Cossio se ha posicionado como uno de los creadores de contenido digital más destacados del país al demostrar tener una amplia trayectoria digital en la que ha sobresalido por la naturalidad que demuestra tener con su público en cuanto a su forma de ser.

Además, el influenciador ha dejado un profundo vacío por parte de sus seguidores al compartir una emotiva publicación en la que se estima que visitó la casa de su abuela desde que tuvo una desafortunada pérdida familia.

Yeferson Cossio se mostró nostálgico al recordar a su padre: ¿qué dijo?

Recientemente, Yeferson Cossio compartió a través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 12 millones de seguidores, una desgarradora publicación en la que se evidencia que se quebró en llanto al recordar a su padre, pues expresó las siguientes palabras:

“Desde que papá murió, había evitado ir a esa casa porque sabía que iba a sentir lo que sentí ayer. Ya hoy estoy mejor, siento que saqué algo que en serio tenía que sacar, también estoy mucho más tranquilo. Valores mucho a sus familiares, uno no sabes cuando ya no van a estar más”, añadió Yeferson.

En la fotografía se evidencia que Yeferson atravesó por un complicado momento a nivel emocional luego de regresar al hogar donde vivía su abuela, luego de que falleciera su padre, pues se evidencia que es un lugar que le dejó un gran vacío, en especial, por todos los recuerdos que vivió junto a su padre.

Yeferson Cossio visió la casa de su abuela luego de un largo periodo de tiempo. | Foto: Freepik

También se refleja que el influenciador estaba sumamente nostálgico, pues se sentó en el suelo del lugar en donde le llegaron varios recuerdos acerca de todas las experiencias que vivió con su familia, quienes han marcado un legado importante en su vida.

¿Quién es la actual pareja sentimental de Yeferson Cossio?

Desde hace varios meses, Yeferson Cossio ha demostrado que una de las personas más importantes en su vida es su actual pareja sentimental Carolina Gómez, quien también es creadora de contenido y cumplió recientemente 22 años.

¿Quién es la pareja de Yeferson Cossio? | Foto: Canal RCN

En varias publicaciones se ha evidenciado que existe una conexión especial por parte de la pareja en donde no solo han demostrado tener una química especial, sino que también, comparten varios detalles de su relación mediante varias publicaciones en sus redes sociales.