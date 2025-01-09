Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Luisa Fernanda W reveló la primera foto que se tomó con Pipe Bueno: así lucían años atrás

Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores con foto en la que posó junto a su hoy prometido años atrás.

Laura Camila Ibarra
Luisa Fernanda W y Pipe Bueno en La casa de los famosos Colombia 2024.
Luisa Fernanda W reveló su primera foto con Pipe Bueno. Foto | Canal RCN.

En las últimas horas, la creadora de contenido Luisa Fernanda Wcausó furor en las redes sociales, luego de que decidiera compartir la primera foto que se tomó con Pipe Bueno.

¿Cuál fue la primera foto que Luisa Fernanda W se tomó con Pipe Bueno?

A través de sus cuentas personales, la reconocida influenciadora paisa sorprendió a su enorme comunidad al mostrar algunas fotografías junto al artista, años atrás cuando la vida los puso en el camino por primera vez.

En las imágenes, que rápidamente llamaron la atención de los internautas, se puede apreciar con detalle a la creadora digital posando a la cámara, en la primera, junto a otras personas, y en la segunda, solo con el cantante de música popular.

Allí, además de la evidente cercanía entre Luisa Fernanda y Pipe, también se puede observar con detalle cómo se ha ido transformando la apariencia de ambos, pues en ese entonces lucían mucho más jóvenes que ahora.

¿Cuándo empezó la relación de Luisa Fernanda W?

A propósito de la publicación de la antioqueña de este recuerdo junto a su hoy prometido, vale la pena mencionar que, el inicio de su relación se confirmó de manera oficial en octubre de 2019, anuncio que en su momento causó revuelo y atención mediática debido al fallecimiento del también cantante Fabio Legarda.

Luisa Fernanda y Pipe Bueno asisten a los Premios Billboard de la Música Latina 2024.
Luisa Fernanda W mostró su primera foto con Pipe Bueno. Foto | Jason Koerner.

Pese a las fuertes críticas que la también empresaria enfrentó en su momento, poco a poco su relación con el intérprete fue consolidándose como una de las más queridas del entretenimiento nacional, pues ambos demostraron que su amor se convirtió en un escudo para hacer de lado los juicios y, en cambio vivir su relación.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno en La casa de los famosos Colombia 2024.
Así lucían Pipe Bueno y Luisa Fernanda W en su primera foto. Foto | Canal RCN.

¿Cuándo se comprometieron Luisa Fernanda W y Pipe Bueno?

Tanto así, que más tarde se convirtieron en padres de Máximo y Dómenic, quienes llegaron para formar su hogar y ser los motores de ese amor que un día los unió.

Cabe señalar que, en octubre del 2023, el cantante quiso dar un paso importante en su relación al proponerle matrimonio a la creadora digital mientras se encontraban de viaje por Dubái.

Hoy en día, ambos están radicados en México, país al que se mudaron en octubre pasado con el fin de continuar creciendo en sus carreras, pues así lo han hecho saber los dos, además de mostrarse con ilusión de haber dado este salto unidos como familia.

