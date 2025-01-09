Paola Jara y Jessi Uribe celebran sus 7 meses de embarazo con tierno video: "Se te nota mucho"

Jessi Uribe y Paola Jara se encuentran a la dulce espera de su primer hijo juntos y en la jornada del 1 de septiembre revelaron que cumplieron su séptimo mes de gestación.

¿Cómo celebraron Paola Jara y Jessi Uribe su séptimo mes de embarazo?

Paola Jara y Jessi Uribe volvieron a conquistar a sus seguidores con un emotivo video en el que celebran una de las etapas más especiales de sus vidas: la llegada a los siete meses de embarazo.

En el video, compartido a través de sus redes sociales, la pareja aparece disfrutando de un momento privado en el que se les ve la ilusión y la complicidad que han mantenido desde que anunciaron la noticia de que serían padres.

En el audiovisual se observa al cantante de música popular feliz y asombrado viendo la barriguita de Paola Jara en su séptimo mes de gestación.

Así celebraron Paola Jara y Jessi Uribe su séptimo mes de embarazo. | Foto AFP: Frazer Harrison

¿Qué dijo Jessi Uribe al ver la barriga de Paola Jara en su séptimo mes de embarazo?

Jessi Uribe, quien es el que graba el video se muestra dándole besos a la barriga de la cantante Paola Jara de manera emotiva.

Al ver, el cantante no oculta su asombro y le expresa a su pareja que ya se le ve una gran pancita de embarazo.

Ya se te nota mucho amor el embarazo

El bumangués bromea tocando la parte posterior del cuerpo de Paola Jara, molestándola que era era su barriguita y seguido a esto le expresa de nuevo su asombro.

Paola Jara no duda en confirmarle que ella también está asombrada con la gran pancita de embarazo que tiene, pero deja claro que está demasiado feliz.

Se me nota mucho.



A semanas de convertirse en padres, ambos continúan generando expectativa sobre la llegada de su bebé, mientras disfrutan de cada instante de la recta final de la dulce espera.

¿Cómo reaccionaron en redes al video de los siete meses de embarazo de Paola Jara y Jessi Uribe?

El video no tardó en generar una ola de comentarios y reacciones por parte de los seguidores de la pareja. En pocas horas, acumuló miles de “me gusta” y mensajes cargados de cariño.

Muchos fanáticos destacaron lo felices que se ven los artistas en esta etapa y resaltaron la ternura con la que comparten su vida personal. “Qué hermosos, se merecen toda la felicidad del mundo”, escribió una usuaria, mientras que otro comentó: “Ese bebé llegará rodeado de amor”.

También hubo quienes aprovecharon para enviar bendiciones y buenos deseos a la futura familia que ya empieza a entrar en los últimos meses de su embarazo.