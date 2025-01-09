Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Claudia Bahamón le llamó la atención a Caterin Escobar en MasterChef: esta fue la razón

La presentadora Claudia Bahamón regañó a Caterin Escobar delante de la chef Belén Alonso en MasterChef Celebrity.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Claudia Bahamón regañó a Caterin Escobar en MasterChef
Claudia Bahamón le jaló las orejas a Caterin Escobar. (Foto Canal RCN)

En el capítulo del 1 de septiembre en MasterChef Celebrity la presentadora Claudia Bahamón le llamó la atención a una de las participantes, Caterin Escobar.

¿Qué pasó entre Claudia Bahamón y Caterin Escobar en MasterChef Celebrity?

Durante el reto del 1 de septiembre, los participantes tuvieron que enfrentarse a un reto en el que tenían que cocinar con uno de los chefs, en esta ocasión fue la mexicana Belén Alonso.

El reto dividió a los participantes en dos, unos que tenían que cocinar y otros que tenían que hacer de comensales.

Los participantes tenían el beneficio de contar con el apoyo de la chef Belén, quien atendía al llamado de cada uno de los participantes, sin embargo, hubo una de las celebridades que poco la solicitó, Caterin.

Precisamente, varios de sus compañeros que la observaban desde el lounge se dieron cuenta que la actriz no pidió ayuda a la chef mexicana y también la presentadora Claudia Bahamón se percató de lo mismo.

Caterin Escobar de MasterChef Celebrity encanta con imágenes después de entrenar y en sus vacaciones.
Caterin Escobar recibió regaño de Claudia Bahamón. (Foto Canal RCN)

¿Cómo fue el regaño de Claudia Bahamón a Caterin Escobar en MasterChef Celebrity?

Caterin Escobar se encontraba haciendo su preparación para su compañero Nico, una pasta con tomate, el plato que según ella era el favorito de su compañero.

En medio del reto Claudia Bahamón se acercó a su estación y fue allí que le preguntó por su preparación, dándose cuenta que no le había pedido ayuda a Belén.

¿No has pedido ayuda de la chef?

Sin embargo, Caterin aseguró que sí le había pedido ayuda para hacer la pasta, no obstante, la chef dejó claro que era la que menos le había preguntado.

El llamado de atención de Claudia Bahamón a Caterin Escobar se dio cuando la actriz aseguró que estaba tranquila porque iba a tener su plato listo en 60 minutos, ante esto la presentadora le recordó que solo tenía 45 minutos, algo que dejó fría a la actriz.

Cate, cómo así qué si no tenemos 60 minutos, son 45 minutos, ¿hasta ahora caes en cuenta?

¿Cómo reaccionó Caterin Escobar al regaño de Claudia Bahamón en MasterChef Celebrity?

Claudia Bahamón tras darse cuenta de la desconcentración de Caterin Escobar durante la preparación se puso a debatir con la chef mexicana sobre cuál era el error de la actriz.

Sabes que es lo que pasa con Cate, que no me escucha. Cuando uno va a visitarla no lo escucha a uno.

Ante este llamado de atención de Claudia Bahamón, la actriz le debatió al asegurarle que siempre le ponía atención a ella y a los chefs, solo que en ocasiones el agite de la prueba la hacía distraerse de pequeño detalles.

