Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Melissa Gate deslumbró en sesión fotográfica para importante revista mexicana

Fiel a su estilo y personalidad, Melissa Gate compartió detalles de lo que fue el detrás de cámaras de la sesión fotográfica.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Melissa Gate posa a la cámara.
Melissa Gate deslumbró en redes con sesión fotográfica. Foto | Canal RCN.

Melissa Gate,quien logró convertirse en una de las finalistas de La casa de los famosos Colombia 2025, nuevamente causó furor en redes sociales luego de que decidiera compartir con sus seguidores un detrás de cámaras de una llamativa sesión fotográfica.

Artículos relacionados

¿Por qué Melissa Gate llamó la atención en redes sociales? Esta es la razón

A través de una de sus cuentas oficiales de Instagram, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia cautivó en las últimas horas al mostrar detalles de su faceta como modelo mientras se encuentra por estos días en México.

Artículos relacionados

En la grabación, que fue compartida por medio de las historias de esta red social, se puede observar a la creadora de contenido antioqueña en un estudio de fotografía mientras posa ante la cámara y demuestra lo mucho que disfruta de poder explorar otras pasiones y gustos.

Artículos relacionados

Allí, la polémica influenciadora lució un vestido corto y de color negro, que complementó con unas botas del mismo tono y unas gafas de sol. En esta oportunidad, Melissa optó por usar una peluca negra que llevó recogida en la parte de atrás de su cabeza.

Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025.
Melissa Gate reveló detalles de su reciente sesión fotográfica en México. Foto | Canal RCN.

Según lo comentó la exhabitante de la segunda temporada del reality de convivencia del Canal RCN, las imágenes capturadas serán para una reconocida revista mexicana, la cual mencionó en el video.

¿Por qué Melissa Gate se encuentra en México por estos días?

A propósito de su reciente aparición, cabe mencionar que, el motivo por el que Melissa se encuentra por estos días en México responde a la invitación que recibió para ser parte de La semana de la moda en Monterrey que se llevará a cabo a partir del 1 de septiembre y culminará el próximo domingo 7.

Melissa Gate en La casa de los famosos Colombia 2025.
La cautivadora sesión de fotos de Melissa Gate en México. Foto | Canal RCN.

Lo que se sabe hasta ahora es que en el evento la paisa desfilará las prendas diseñadas por Iván Rodríguez, quien se mostró emocionado y con muchas expectativas de saber que su colección ‘Apoteósica’ será lucida por nada más y nada menos que la colombiana.

Por ahora, seguidores y fanáticos de la generadora de contenido esperan con ansias poder ser testigos de este momento, pues recordemos que desde su salida del reality, se habló de su aparición en importantes eventos de moda.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W en el after de La casa de los famosos Colombia 2024. Luisa Fernanda W

¿Luisa Fernanda W confirmó su tercer embarazo? Esto dijo la influencer

Luisa Fernanda W se sinceró en redes sociales ante los crecientes rumores de un supuesto embarazo.

Paola Jara y Jessi Uribe celebraron 7 meses de embarazo Jessi Uribe

Paola Jara y Jessi Uribe celebran sus 7 meses de embarazo con tierno video: "Se te nota mucho"

Paola Jara y Jessi Uribe dejaron ver su felicidad por entrar en la fase final de su embarazo y así celebraron su séptimo mes.

Luisa Fernanda W y Pipe Bueno en La casa de los famosos Colombia 2024. Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W reveló la primera foto que se tomó con Pipe Bueno: así lucían años atrás

Luisa Fernanda W sorprendió a sus seguidores con foto en la que posó junto a su hoy prometido años atrás.

Lo más superlike

Ventiladores ruidosos interrumpen el ciclo de sueño profundo. Salud

¿Es malo dormir con ventilador encendido? Esto dicen los especialistas

Dormir con ventilador encendido parece inofensivo, pero puede generar alergias, congestión respiratoria y afectar la calidad del sueño.

Claudia Bahamón regañó a Caterin Escobar en MasterChef Claudia Bahamón

Claudia Bahamón le llamó la atención a Caterin Escobar en MasterChef: esta fue la razón

El aspecto físico de Anahí genera preocupación Anahí

El aspecto físico de Anahí genera preocupación entre seguidores y medios: “Está muy delgadita”

Ciudades más caras para vivir. Curiosidades

IA reveló las ciudades más caras del mundo para vivir, ¿cuáles son?

Este es el cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2026 Viral

Festival Estéreo Picnic 2026: cartel oficial con The Killers, Sabrina Carpenter, Lorde y más