Melissa Gate deslumbró en sesión fotográfica para importante revista mexicana

Melissa Gate,quien logró convertirse en una de las finalistas de La casa de los famosos Colombia 2025, nuevamente causó furor en redes sociales luego de que decidiera compartir con sus seguidores un detrás de cámaras de una llamativa sesión fotográfica.

¿Por qué Melissa Gate llamó la atención en redes sociales? Esta es la razón

A través de una de sus cuentas oficiales de Instagram, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia cautivó en las últimas horas al mostrar detalles de su faceta como modelo mientras se encuentra por estos días en México.

En la grabación, que fue compartida por medio de las historias de esta red social, se puede observar a la creadora de contenido antioqueña en un estudio de fotografía mientras posa ante la cámara y demuestra lo mucho que disfruta de poder explorar otras pasiones y gustos.

Allí, la polémica influenciadora lució un vestido corto y de color negro, que complementó con unas botas del mismo tono y unas gafas de sol. En esta oportunidad, Melissa optó por usar una peluca negra que llevó recogida en la parte de atrás de su cabeza.

Melissa Gate reveló detalles de su reciente sesión fotográfica en México. Foto | Canal RCN.

Según lo comentó la exhabitante de la segunda temporada del reality de convivencia del Canal RCN, las imágenes capturadas serán para una reconocida revista mexicana, la cual mencionó en el video.

¿Por qué Melissa Gate se encuentra en México por estos días?

A propósito de su reciente aparición, cabe mencionar que, el motivo por el que Melissa se encuentra por estos días en México responde a la invitación que recibió para ser parte de La semana de la moda en Monterrey que se llevará a cabo a partir del 1 de septiembre y culminará el próximo domingo 7.

La cautivadora sesión de fotos de Melissa Gate en México. Foto | Canal RCN.

Lo que se sabe hasta ahora es que en el evento la paisa desfilará las prendas diseñadas por Iván Rodríguez, quien se mostró emocionado y con muchas expectativas de saber que su colección ‘Apoteósica’ será lucida por nada más y nada menos que la colombiana.

Por ahora, seguidores y fanáticos de la generadora de contenido esperan con ansias poder ser testigos de este momento, pues recordemos que desde su salida del reality, se habló de su aparición en importantes eventos de moda.