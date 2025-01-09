El cráneo más importante del mundo, casi se pierde en un taxi: esto es lo que sucedió

El fósil de un cráneo infantil perteneciente a la especie Australopithecus africanus, conocido como el “niño de Taung” fue encontrado en el interior de un taxi en Londres.

¿Por qué este cráneo cambió la historia de la evolución humana?

Se trataba de los restos de un pequeño de unos tres años que vivió hace casi tres millones de años y que, con el tiempo, sería considerado uno de los fósiles más importantes para comprender la evolución humana.

El fósil que casi se pierde en un taxi de Londres cambió la historia de la humanidad. Foto Freepik

Al observar su estructura, se puede ver que poseía rasgos similares al ser humano indicando que posiblemente el origen de la humanidad estaba en África, siendo prueba clave del linaje de nuestra especie.

¿Cómo estuvo a punto de perderse en las calles de Londres?

Aunque hoy se conserve como una pieza invaluable de la ciencia, en 1933 este fósil vivió un episodio casi trágico, pues la persona que se encontraba en Londres con la misión de trasladar el cráneo de regreso a Sudáfrica tomó taxi rumbo al hotel dejando la pieza en el carro.

Un descuido casi borra un hallazgo clave: el niño de Taung, pieza fundamental de la evolución. Foto Freepik

Entre conversaciones y despedidas, ambos descendieron en distintos puntos de la ciudad y fue entonces cuando ocurrió el descuido, dejando el cráneo olvidado en el asiento trasero del vehículo.

Al finalizar su turno, el taxista entregó la caja en una estación de policía y lograron ubicar a la persona encargada de transportarlo inicialmente para regresarlo a casa.

¿Qué reveló el destino del niño de Taung en el fósil?

El fósil no solo abrió debates sobre el origen humano, sino que también permitió conocer detalles sobre la vida, ya que las marcas presentes coinciden con ataques de grandes animales, dejando ver que quizá fue víctima de un depredador.

Hoy, el niño de Taung sigue siendo una referencia que combina descubrimiento científico, polémica académica y recuerda que el conocimiento humano avanza gracias a estos grandes hallazgos.