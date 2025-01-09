Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Un joven murió en México tras recibir un beso en el cuello: esto es lo que sucedió

Descubre cómo un beso en el cuello provocó un coágulo mortal en un joven de 17 años en México, generando alerta y reflexión.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Médicos explican cómo un simple beso en el cuello puede ser mortal. El caso de Julio conmociona y abre debate en redes.
Lo que inició como un gesto de amor se convirtió en un desenlace fatal: un coágulo cerebral le quitó la vida a un adolescente. Foto Freepik

En México, Julio Macías, un joven de 17 años falleció tras sufrir complicaciones de salud ocasionadas por un beso que su novia le habría dado en el cuello momentos antes.

¿Cuál fue la razón por la que el joven de 17 años perdió la vida durante una cena familiar?

Todo ocurrió cuando Julio compartía con su familia en una cena, en la que sin motivo aparente comenzó a convulsionar, por lo que su familia hizo un llamado directo al cuerpo de emergencia médica que atendió de inmediato al menor.

Lo que inició como un gesto de amor se convirtió en un desenlace fatal: un coágulo cerebral le quitó la vida a un adolescente.
Julio Macías, de 17 años, falleció tras sufrir un coágulo cerebral en México. Foto Freepik

Sin embargo, el tiempo no fue suficiente para trasladarlo hasta un centro de atención cercano, por lo que fue imposible salvarle la vida.

El hecho se presentó tras un coágulo que viajó hasta su cerebro, por una marca que su novia había dejado en su cuello horas atrás y que posteriormente viajó a su cerebro, lo que se convirtió en una embolia imposible de controlar.

¿Cuál ha sido la reacción de las personas que conocieron el caso a través de las redes sociales?

Este tipo de situaciones ha sido poco común, pero han existido casos similares en otras partes del mundo, en la que un simple beso o un golpe pueden ocasionar desenlaces fatales o complicaciones graves en la vida de las personas.

Casos como este sirven de reflexión y han generado debate en redes sociales sobre el autocuidado y las buenas prácticas en las relaciones sentimentales, previniendo que se repitan situaciones negativas y entendiendo las consecuencias que puede traer dejar incluso una marca en el cuerpo de otra persona.

¿Qué dicen los expertos sobre el cuidado y el riesgo que pueden generar este tipo de marcas en la piel?

Según expertos, un coágulo de sangre puede formarse en distintas partes del cuerpo, por ejemplo, en las piernas o en el cuello como en el caso de Julio, y si ese coágulo se desprende, puede viajar por el torrente sanguíneo hasta llegar al cerebro.

Paramédicos intentaron salvarle la vida, pero el joven murió antes de llegar al hospital.
Médicos explican cómo un simple beso en el cuello puede ser mortal. El caso de Julio conmociona y abre debate en redes. Foto Freepik

Cuando eso ocurre, puede tapar una arteria cerebral, lo que impide que el oxígeno y los nutrientes lleguen a esa zona, causando un accidente cerebrovascular, y dependiendo de la magnitud y de la zona afectada, puede dejar secuelas graves e incluso causar la muerte.

Aunque aún no se conoce el paso siguiente de las autoridades, la familia sigue a la espera de una decisión que defina si se considera culpable o inocente a la novia de Julio tras haber sido la causante indirecta del coágulo que le quitó la vida.

