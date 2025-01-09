Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Shakira y Belinda sorprenden en México con un momento que marcó su presentación en el Estadio GNP

Shakira y Belinda protagonizaron un momento inesperado en el Estadio GNP de México que generó miles de reacciones entre sus fans.

Shakira y Belinda sorprenden durante concierto en México
Gesto de Shakira hacia Belinda que conmovió a los fans / (Fotos de AFP)

El concierto de Shakira en México no solo estuvo marcado por sus grandes éxitos, sino también por un gesto inesperado hacia Belinda que dejó a miles de fanáticos sorprendidos y se volvió tendencia en redes sociales.

¿Cómo fue el gesto de Shakira hacia Belinda que sorprendió en México?

La barranquillera ofreció su undécimo concierto en el Estadio GNP Seguros el pasado 30 de agosto, reuniendo a más de 65 mil personas. Durante el espectáculo, los asistentes corearon todos sus temas. Sin embargo, el momento más comentado llegó cuando Shakira invitó a Belinda al escenario para cantar juntas 'Día de enero'.

La alegría del público fue inmediata, pero lo que realmente generó revuelo ocurrió al final de la interpretación: Belinda se arrodilló en señal de admiración hacia la colombiana.

“Te amo. Gracias por esta oportunidad. Te amamos. Eres una gran mujer, eres increíble”, afirmó.

Shakira respondió arrodillándose junto a ella y abrazándola, mientras el público respondía con aplausos y gritos de emoción.

¿Qué antecedentes unen a Shakira y Belinda en la música?

Aunque el dueto sorprendió a muchos, la conexión entre ambas artistas venía gestándose desde meses atrás. Se habían encontrado en una celebración organizada por Shakira, donde coincidieron y comenzaron a estrechar lazos. Desde entonces, sus seguidores especulaban sobre una colaboración en vivo que finalmente se concretó en el Estadio GNP.

Shakira y Belinda se unen a través de la música / (Foto de AFP)

Además, minutos antes del concierto, Belinda compartió un detalle especial: Shakira le envió un arreglo de rosas moradas y rosas acompañado de una carta manuscrita. “Es un sueño para mí tenerte acompañándome esta noche, espero hacerte sentir como la reina que eres”, decía el mensaje. Belinda, emocionada, lo mostró a sus seguidores asegurando que nunca esperó ese gesto.

¿Qué significa este encuentro para las carreras de Shakira y Belinda?

Para muchos fanáticos, el intercambio de gestos entre Shakira y Belinda simboliza la unión de generaciones dentro del pop latino. En redes, los internautas destacaron frases como: “Aquí están la Reina y la Princesa del pop latino”.

Este encuentro también llega en un momento importante para ambas: Shakira reafirma su estatus como ícono mundial, mientras Belinda vive un resurgir artístico tras lanzar nuevos sencillos y proyectos que marcan su regreso a la escena musical.

Shakira une diferentes generaciones dentro del pop latino (Foto de AFP)

Con esta colaboración, el público no solo presenció un concierto histórico, sino también un acto de admiración mutua que fortalece la presencia femenina en la música latina

