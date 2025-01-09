Manelyk González conquistó tras publicar su figura al natural en la playa

La influenciadora y empresaria mexicana Manelyk González de nuevo volvió a captar el interés de los internautas tras presumir su belleza natural. Esto porque estuvo en Puerto Rico y aprovechó para tomarse fotografías que la dejaron ver tal y como ella es.

Artículos relacionados Epa Colombia Mamá de Epa Colombia genera preocupación al publicar video de su hija llorando

¿Qué hizo Manelyk González en Puerto Rico?

Manelyk González estuvo de visita de Puerto Rico y dejó ver que asistió a uno de los conciertos de Bad Bunny, el artista se encuentra llevando a cabo su residencia musical en el Coliseo de Puerto Rico con diversos conciertos que van hasta este mes de septiembre.

Entonces, la exparticipante de La casa de los famosos All-Stars, quien visitó La casa de los famosos Colombia, subió instantáneas de su experiencia como asistente a uno de los shows de Bad Bunny.

Sin embargo, aparte del concierto como tal, la figura de Manelyk acaparó gran parte de las miradas de los usuarios digitales, quienes quedaron conquistados a verla con un traje de playa.

Manelyk González cuando estuvo en La casa de los famosos Colombia | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en el periodismo! Falleció Alberto Padilla a sus 60 años: esto se sabe

¿Cómo se ve la figura al natural de Manelyk González?

Manelyk González no dudó en presumir la tonificada figura con la que cuenta e incluso, en comparación con otras celebridades, no necesitó de filtros o edición para derrochar belleza.

En ese sentido, la creadora de contenido mexicana lució un vestido para playa que, precisamente, lo usó en uno de estos ecosistemas naturales. Teniendo de fondo el mar, la famosa latina conquistó.

Por obvias razones, las posturas por parte de los internautas hicieron eco. En su Instagram, con 16 millones y medio de seguidores acumulados, la mexicana recibió muchos emojis de llamas de fuego y caras enamoradas, además de halagos de todo tipo por su naturalidad frente a la cámara.

Artículos relacionados Tecnología Estos son los celulares en los que WhatsApp deja de funcionar en septiembre de 2025

Por ejemplo, entre los mensajes, se pueden interpretar palabras como: "Te ves bella", "Te adoptamos acá en Puerto Rico", "Mereces todo lo bonito", entre otros más.

Manelyk González derrochó belleza | Foto del Canal RCN.

Manelyk González ya no está en Puerto Rico, ahora se encuentra en Los Ángeles. Según los registros en su Instagram, visitó el Dodger Stadium. No hay más datos sobre qué más hará la reconocida mexicana, quien no se encuentra soltera porque hace un tiempo formalizó su relación con Caramelo.