Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio México

Video viral | Eliminada de La casa de los famosos México casi sufre aparatosa caída en vivo

Mariana Botas fue eliminada de La casa de los famosos México y es tendencia por tropezarse.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
La casa de los famosos México
Eliminada de La casa de los famosos México casi se cae en vivo | Foto de la IA.

Se presentó la quinta gala de eliminación en La casa de los famosos México. La actriz mexicana Mariana Botas le dijo adiós al reality, pero su salida resultó viralizándose porque por poco y se cae en pleno en vivo.

Artículos relacionados

¿Cuál es el video viral de Mariana Botas a punto de caerse en eliminación de La casa de los famosos México?

A los internautas, quienes están 24/7 de la producción en donde personajes públicos se encierran para convivir, no se les escapa nada. Es por este motivo que Mariana casi pierde el equilibrio al tropezarse con su propio vestido y, además, también criticaron el hecho de que anunciaron el regreso del influencer Aarón Mercury antes de tiempo.

En efecto, el programa, específicamente dicho momento de la eliminación, se convirtió en tendencia en las plataformas digitales. Según lo que han comentado, no se siguió la "ceremonia" a la que los seguidores de La casa de los famosos México los tiene acostumbrados.

Este es el video viral de la complicación que tuvo Mariana Botas, reciente eliminada de La casa de los famosos México, quien por poco y sufre accidente en vivo y en directo:

 

Artículos relacionados

¿Cómo fue la eliminación de Mariana Botas de La casa de los famosos México?

Siete personas estaban en riesgo de eliminación. Los primeros en asegurar una semana más en el reality era Dalílah Polanco, Mar Contreras, Alexis Ayala y Aldo de Nigris. Mientras tanto, el quinto eliminado estaba entre Abelito, Aarón Mercury y Mariana Botas.

Luego de esto, se informó que Abelito se salvó e incrementó la tensión, pues se iba a ir Aarón o Mariana. Ambos, en la silla giratoria, ocurrió el error de producción porque abrieron primero la puerta de Aarón en vez de Mariana.

Tan pronto se reveló el nombre de la eliminada, fue notorio el gesto de sorpresa, pero la atención recayó en el tropiezo que tuvo que por poco y la hace caer ante las cámaras televisivas y de redes sociales.

La casa de los famosos México
Se presentó la quinta eliminación de La casa de los famosos México | Foto Freepik.

Artículos relacionados

Por primera vez en lo que va de la temporada, una falla en la organización modificó el desarrollo normal de la actividad, afectando tanto a los participantes como al equilibrio emocional de los equipos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de México

Manelyk González Influencers

Manelyk González conquistó tras publicar su figura al natural en la playa

Manelyk González demostró que no es una mujer que necesita editar sus fotos para verse bien.

Yery Mua hizo denuncia en redes sociales Talento internacional

Yeri Mua denuncia intimidaciones en su contra y señala a un reconocido influencer

La influenciadora y cantante mexicana, Yery Mua, hizo compleja denuncia en sus redes sociales: "Cualquier cosa que me llegue a pasar".

Murió el periodista Alberto Padilla Talento internacional

¡Luto en el periodismo! Falleció Alberto Padilla a sus 60 años: esto se sabe

El periodista Alberto Padilla falleció mientras compartía con sus amigos. Una colega suya dio a conocer detalles de lo ocurrido.

Lo más superlike

Miss Universe Colombia, el reality Miss Universe Colombia

Las 6 claves que la IA dice debe tener la próxima Miss Universe Colombia para brillar ante el mundo

LA IA fue puntual y remarcó lo que necesita la próxima Miss Universe Colombia para destacar como Paulina Vega, Andrea Tovar, entre otras.

La Liendra sobre sus heridas La Liendra

La Liendra explicó cómo se hizo sus heridas en el rostro tras su visita al Nevado del Tolima

Yailin y ANuel AA Yailin

Inesperada reacción de Yailin tras ser interrogada por Anuel AA

Un pulmón de cerdo fue trasplantado en un humano Salud

¿Podría un pulmón de cerdo funcionar en un humano? China ya lo intentó en un caso histórico

Harry Potter Talento internacional

Harry Potter: icónico personaje de las películas vuelve en la nueva serie