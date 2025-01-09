Video viral | Eliminada de La casa de los famosos México casi sufre aparatosa caída en vivo

Se presentó la quinta gala de eliminación en La casa de los famosos México. La actriz mexicana Mariana Botas le dijo adiós al reality, pero su salida resultó viralizándose porque por poco y se cae en pleno en vivo.

¿Cuál es el video viral de Mariana Botas a punto de caerse en eliminación de La casa de los famosos México?

A los internautas, quienes están 24/7 de la producción en donde personajes públicos se encierran para convivir, no se les escapa nada. Es por este motivo que Mariana casi pierde el equilibrio al tropezarse con su propio vestido y, además, también criticaron el hecho de que anunciaron el regreso del influencer Aarón Mercury antes de tiempo.

En efecto, el programa, específicamente dicho momento de la eliminación, se convirtió en tendencia en las plataformas digitales. Según lo que han comentado, no se siguió la "ceremonia" a la que los seguidores de La casa de los famosos México los tiene acostumbrados.

Este es el video viral de la complicación que tuvo Mariana Botas, reciente eliminada de La casa de los famosos México, quien por poco y sufre accidente en vivo y en directo:

¿Cómo fue la eliminación de Mariana Botas de La casa de los famosos México?

Siete personas estaban en riesgo de eliminación. Los primeros en asegurar una semana más en el reality era Dalílah Polanco, Mar Contreras, Alexis Ayala y Aldo de Nigris. Mientras tanto, el quinto eliminado estaba entre Abelito, Aarón Mercury y Mariana Botas.

Luego de esto, se informó que Abelito se salvó e incrementó la tensión, pues se iba a ir Aarón o Mariana. Ambos, en la silla giratoria, ocurrió el error de producción porque abrieron primero la puerta de Aarón en vez de Mariana.

Tan pronto se reveló el nombre de la eliminada, fue notorio el gesto de sorpresa, pero la atención recayó en el tropiezo que tuvo que por poco y la hace caer ante las cámaras televisivas y de redes sociales.

Se presentó la quinta eliminación de La casa de los famosos México | Foto Freepik.

Por primera vez en lo que va de la temporada, una falla en la organización modificó el desarrollo normal de la actividad, afectando tanto a los participantes como al equilibrio emocional de los equipos.