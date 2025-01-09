Las 6 claves que la IA dice debe tener la próxima Miss Universe Colombia para brillar ante el mundo

Ya se transmitieron los primeros capítulos de Miss Universe Colombia, el reality, y las opiniones en redes sociales han tomado la delantera. La presentadora Claudia Bahamón fue precisa: necesitan una mujer que cumpla con todos los requisitos para representar a Colombia en Miss Universe, cuyo lugar será en Tailandia en noviembre.

¿Cuántas representantes hay en Miss Universe Colombia, el reality?

En total, 29 representantes de cada departamento compiten para obtener la corona. Entonces, deben enfrentarse a diferentes pruebas que les permite acumular puntos y las ubican en distintas posiciones, además de que la próxima Miss Universe debe tener un cúmulo de cualidades.

La presentadora Claudia Bahamón con Natalia Bayona (Miss Norte de Santander) y Clara Cortés (Miss Bolívar) | Foto del Canal RCN.

Gracias al avance de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial (IA) tiende a compartir ideas de los temas que se le proponga. Por lo tanto, se le preguntó acerca de qué es lo que debe tener la próxima Miss Universe Colombia.

Desde una postura neutral y analítica, la IA primero respondió que en Miss Universe no todo es belleza física, pero tampoco se puede rechazar. Por ende, se trata de una selección en la que se proyecte valores, liderazgo y autenticidad.

Siendo así, la IA dio seis requisitos o ítems que debe tener la próxima Miss Universe Colombia; si lo que se busca es que el país tricolor avance y escale, tal como ocurrió con Paulina Vega, Ariadna Gutiérrez, Andrea Tovar y Laura Barjum.

¿Qué debe tener la próxima Miss Universe Colombia?, según la IA

A continuación los indispensables para la próxima más Universe Colombia, según la IA:

Autenticidad y carisma:

Conectar de forma genuina con el público y jurado. Comunicación: expresarse con claridad y seguridad, idealmente en varios idiomas. Cultura y preparación: conocer y transmitir con orgullo la esencia de Colombia. Liderazgo social: tener un propósito y proyectos con impacto real. Confianza y resiliencia: manejar la presión con disciplina y fortaleza emocional. Proyección internacional: inspirar, adaptarse y representar la diversidad colombiana.

Presentadora Claudia Bahamón y jurados Andrea Tovar, Hernán Zajar, Valerie Domínguez | Foto del Canal RCN.

En resumen: belleza con propósito, inteligencia, empatía y autenticidad. Esa combinación es lo que verdaderamente puede llevar a una candidata colombiana a brillar en Tailandia y ser vista como una posible Miss Universe, así lo determina la inteligencia artificial.

