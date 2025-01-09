Beéle le cumplió el sueño a un pequeño fan durante concierto en Perú, así fue el momento

Brandon de Jesús López Orozco, mejor conocido en la industria musical como Beéle, recientemente fue elogiado en redes sociales luego de que en medio de un concierto decidiera hacer realidad el sueño de un niño que asistió a uno de sus conciertos

Artículos relacionados Martha Isabel Bolaños Martha Isabel Bolaños denunció incómodo momento con un policía en San Andrés

¿Cuál fue el gesto que Beéle tuvo con un niño en pleno concierto en Perú?

El emotivo momento que tuvo lugar en uno de su más recientes concierto en Perú, fue registrado por los asistentes que rápidamente compartieron el video por redes sociales en donde se hizo viral.

Artículos relacionados Martha Isabel Bolaños Martha Isabel Bolaños denunció incómodo momento con un policía en San Andrés

Allí, se puede observar como el artista en medio de su show identifica a Adrián David Pérez mientras hacía los mismos movimientos que hacen parte de sus coreografías, “Oye, te he visto demasiado en TikTok”, dijo mientras observaba al menor desde arriba en el escenario.

Acto seguido, el barranquillero le pidió al niño que subiera junto a él y se presentara frente a la multitud, situación que llevó al menor a mostrarse gratamente sorprendido por la propuesta, además de expresar con lágrimas lo que significó para él compartir escenario junto a un grande de la música.

¿Por qué Beéle fue elogiado durante concierto en Perú? Esta es la razón

Segundos más tarde, el menor de 11 años aceptó bailar junto al intérprete y, al ritmo de ‘Top Diesel’, uno de sus más recientes éxitos, juntos se llevaron todos los aplausos por parte de los fanáticos quienes entre gritos dejaron ver su emoción.

Beéle conmovió con noble gesto hacia pequeño fan. Foto | Romain Maurice.

Sin duda, lo que se robó el show, fueron los pasos de Adrián David, quien de manera exacta replicó los pasos de su artista favorito, pues el mismo Beéle se dejó ver impresionado por el talento del niño para bailar.

Beelé enterneció con noble gesto en pleno show. Foto | Jason Koerner.

Como era de esperarse, el gesto del cantante ha sido ampliamente compartido en las plataformas digitales, en donde sus más fieles seguidores han inundado con elogios las publicaciones destacando su enorme corazón y su humanidad con el pequeño fan.

Entre tanto, el exitoso artista del género urbano, continúa llegando con su música a varios rincones del mundo. Cabe señar que, en los próximos meses llegará a la capital colombiana en donde espera cumplir con las cinco fechas que agotó en el Movistar Arena en el mes de noviembre.