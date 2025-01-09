Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Beéle le cumplió el sueño a un pequeño fan durante concierto en Perú, así fue el momento

El cantante Beéle detuvo su concierto en Perú y fue aplaudido por sus fans por el noble gesto que tuvo hacia un niño.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Beele se presenta en el escenario durante el 37° Premio Lo Nuestro de Univision en Kaseya Center
El noble gesto que Beéle tuvo con un niño en Perú. Foto | Romain Maurice.

Brandon de Jesús López Orozco, mejor conocido en la industria musical como Beéle, recientemente fue elogiado en redes sociales luego de que en medio de un concierto decidiera hacer realidad el sueño de un niño que asistió a uno de sus conciertos

Artículos relacionados

¿Cuál fue el gesto que Beéle tuvo con un niño en pleno concierto en Perú?

El emotivo momento que tuvo lugar en uno de su más recientes concierto en Perú, fue registrado por los asistentes que rápidamente compartieron el video por redes sociales en donde se hizo viral.

Artículos relacionados

Allí, se puede observar como el artista en medio de su show identifica a Adrián David Pérez mientras hacía los mismos movimientos que hacen parte de sus coreografías, “Oye, te he visto demasiado en TikTok”, dijo mientras observaba al menor desde arriba en el escenario.

Artículos relacionados

Acto seguido, el barranquillero le pidió al niño que subiera junto a él y se presentara frente a la multitud, situación que llevó al menor a mostrarse gratamente sorprendido por la propuesta, además de expresar con lágrimas lo que significó para él compartir escenario junto a un grande de la música.

¿Por qué Beéle fue elogiado durante concierto en Perú? Esta es la razón

Segundos más tarde, el menor de 11 años aceptó bailar junto al intérprete y, al ritmo de ‘Top Diesel’, uno de sus más recientes éxitos, juntos se llevaron todos los aplausos por parte de los fanáticos quienes entre gritos dejaron ver su emoción.

Beéle compartiendo escenario junto a Marc Anthony.
Beéle conmovió con noble gesto hacia pequeño fan. Foto | Romain Maurice.

Sin duda, lo que se robó el show, fueron los pasos de Adrián David, quien de manera exacta replicó los pasos de su artista favorito, pues el mismo Beéle se dejó ver impresionado por el talento del niño para bailar.

Beéle, Penélope Menchaca y Alex Sensation hablan en el escenario durante los Premios Billboard de la Música Latina 2023.
Beelé enterneció con noble gesto en pleno show. Foto | Jason Koerner.

Como era de esperarse, el gesto del cantante ha sido ampliamente compartido en las plataformas digitales, en donde sus más fieles seguidores han inundado con elogios las publicaciones destacando su enorme corazón y su humanidad con el pequeño fan.

Entre tanto, el exitoso artista del género urbano, continúa llegando con su música a varios rincones del mundo. Cabe señar que, en los próximos meses llegará a la capital colombiana en donde espera cumplir con las cinco fechas que agotó en el Movistar Arena en el mes de noviembre.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Norma Nivia y Mateo Varela en La casa de los famosos Colombia 2025. Norma Nivia

Norma Nivia y Mateo ‘Peluche’ derrocharon amor en su más reciente viaje, este fue el destino

A través de su cuenta de Instagram, la actriz Norma Nivia reveló el destino en el que disfrutaron de unos merecidos días de descanso.

Talento internacional

Jamie Lee Curtis revela la emotiva carta que recibió de la princesa Diana antes de su muerte

Jamie Lee Curtis compartió cómo fue su experiencia tras haber estado cerca de conocer a la princesa Diana en Londres.

¿Cómo se refleja esto en la nueva música de Jessie J? Talento internacional

Jessie J pospone su gira por Europa tras anunciar una segunda cirugía por cáncer de mama

Jessie J pospone su gira europea 2025 y cancela la estadounidense tras anunciar una segunda cirugía por cáncer de mama.

Lo más superlike

El aspecto físico de Anahí genera preocupación Anahí

El aspecto físico de Anahí genera preocupación entre seguidores y medios: “Está muy delgadita”

Anahí reapareció en público y su aspecto físico generó preocupación en redes, provocando reacciones y preguntas entre sus fans.

Ciudades más caras para vivir. Curiosidades

IA reveló las ciudades más caras del mundo para vivir, ¿cuáles son?

Este es el cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2026 Viral

Festival Estéreo Picnic 2026: cartel oficial con The Killers, Sabrina Carpenter, Lorde y más

Un pulmón de cerdo fue trasplantado en un humano Salud

¿Podría un pulmón de cerdo funcionar en un humano? China ya lo intentó en un caso histórico

Harry Potter Talento internacional

Harry Potter: icónico personaje de las películas vuelve en la nueva serie