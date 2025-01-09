Jamie Lee Curtis revela la emotiva carta que recibió de la princesa Diana antes de su muerte

Jamie Lee Curtis recordó un episodio poco conocido de su vida relacionado con la princesa Diana. Con motivo del aniversario número 28 de la muerte de Lady Di, la actriz compartió la anécdota que surgió tras su fallido intento de conocerla.

¿Cómo fue el encuentro de Jamie Lee Curtis con la princesa Diana?

Jamie Lee Curtis sorprendió a sus seguidores al recordar una anécdota personal relacionada con la princesa Diana.La actriz relató cómo casi llegó a conocerla durante el rodaje de Fierce Creatures en los estudios Pinewood, a las afueras de Londres, en 1997.



La intérprete explicó que la familia real había programado una visita al set, pero un imprevisto la dejó fuera del encuentro. Mientras se encontraba en una pausa de la filmación, Diana llegó acompañada de sus hijos, los príncipes William y Harry. Cuando Curtis regresó, la princesa ya se retiraba del lugar.

Mi chófer empezó a llamar a la puerta, diciendo que ella había llegado con sus hijos, así que me subí al carrito de golf. Cuando volví, ella se estaba marchando y no iba a perseguirla para decirle lo mucho que la admiraba.

¿Qué respuesta recibió Jamie Lee Curtis de la princesa Diana?

Al lamentar no haber coincidido con Diana, la actriz decidió escribirle una carta al palacio de Kensington. En el mensaje, explicó lo ocurrido y expresó su admiración hacia la entonces princesa de Gales. Al día siguiente recibió una respuesta por escrito de la propia Lady Di, quien comprendió la situación y agradeció el gesto.

Al día siguiente, recibí una respuesta suya, agradeciéndome la carta y comprendiendo, por supuesto, que la naturaleza llama, como le pasa a ella todo el tiempo, y que esperaba con interés nuestro encuentro

Jamie Lee Curtis recibió una respuesta por escrito de Lady Di / (Foto de AFP)

Curtis recordó que apenas dos meses después de ese intercambio, Diana perdió la vida en un accidente automovilístico. Este hecho marcó a la actriz, quien afirmó que volvió a pensar en ella años más tarde al leer un libro sobre meditación consciente.

¿Por qué este recuerdo sigue conmoviendo a Jamie Lee Curtis?

La actriz aseguró que la figura de Diana continúa inspirando a millones de personas en todo el mundo. Destacó que aún se conmueve cuando en ella piensa en ella y en la manera que amaba al mundo: consciente, sabia y amorosamente.

LadyDi es catalogada como referente de inspiración en el mundo / (Foto de AFP)

Los internautas han destacado que estas palabras reflejan la huella que Lady Di dejó en la cultura popular, así como en personalidades del cine y la música que la conocieron o la admiraban a la distancia.

Diana de Gales falleció el 31 de agosto de 1997 a los 36 años, en un hecho que se convirtió en una de las tragedias más recordadas de la familia real británica y que aún permanece presente en la memoria colectiva.