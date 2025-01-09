Estos son los celulares en los que WhatsApp deja de funcionar en septiembre de 2025
Varios celulares comenzarán a presentar fallas en WhatsApp hasta quedar sin servir en septiembre de 2025.
Con la llegada de un nuevo mes, la app de mensajería instantánea WhatsApp actualiza las lista de los teléfonos celulares en donde deja de funcionar.
¿Por qué WhatsApp deja de funcionar en el celular?
Como empezó septiembre, hay modelos de dispositivos móviles en los que WhatsApp ya no es compatible. La principal razón de esto se debe a las actualizaciones.
La app del teléfono verde al contar con millones de usuarios busca mantener esa fidelidad y por eso es que se ajusta a cambios que mejoren la experiencia, de ahí que las actualizaciones son importantes.
No obstante, como los celulares también evolucionan, llega el momento en el que WhatsApp ya no se puede actualizar. Por ende, si bien es cierto que algunos dispositivos no es que dejen de funcionar de inmediato, factores como la seguridad ya no sirven y eso representa un riesgo para el cuidado de datos desde el 1 de septiembre de 2025.
¿Cuáles son los celulares que se quedan sin WhatsApp en septiembre de 2025?
Los celulares en los que WhatsApp dejan de funcionar paulatinamente son modelos de hace ocho o nueve años. Los desarrolladores de la aplicación precisan que la falta de memoria, compatibilidad y procesador son el talón que lo complican.
Así las cosas, sin más detalles al respecto, a continuación se comparte la lista completa de teléfonos celulares en los que WhatsApp deja de funcionar a partir de septiembre:
Celulares Android
- LG: Optimus G, Nexus 4, G2 Mini.
- Motorola: Moto G (primera generación), Droid Razr HD.
- Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4 Mini, Galaxy Note 2.
- Sony: Xperia Z, Xperia SP, Xperia T, Xperia V.
- Huawei: Ascend D2.
- HTC: One X, One X+, Desire 500, Desire 601.
Celulares iPhone
- iPhone 5.
- iPhone 5c.
- iPhone SE (primera generación).
- iPhone 6 (si no ha sido actualizado más allá del iOS 12).
¿Cómo se verifica el sistema operativo de un teléfono celular?
Para verificar el sistema operativo de los teléfonos celulares, hay que dirigirse a la configuración, luego información del dispositivo y se hace la consulta de la versión de Android o iOS.
Finalmente, para aquellos que se quedan WhatsApp se aconseja respaldar las conversaciones.