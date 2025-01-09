BigHit revela la verdad: Jimin de BTS y Song Da-eun tuvieron un romance en el pasado

BigHit Music confirmó que Jimin, integrante de BTS, mantuvo una relación sentimental con la actriz Song Da-eun. La compañía desmintió por medio de un comunicado los rumores relacionados con la vida personal de unos de sus reconocidos artistas.

¿Qué dice el comunicado de BigHit Music sobre el romance de Jimin de BTS y la actriz Song Da-eun?

“El artista y la contraparte sí establecieron una relación basada en sentimientos mutuos, pero fue hace muchos años y actualmente no tienen ningún tipo de relación”, señaló la agencia en su comunicado.

Además añadió que no se había pronunciado antes para respetar la privacidad de Jimin.

El anuncio se dio tras la circulación de un video publicado por Song Da-eun en TikTok, donde aparecía sorprendiendo al cantante al salir de un ascensor en un edificio residencial.

Aunque la publicación fue eliminada rápidamente se hizo viral y alimentó de nuevo los rumores entre seguidores y medios internacionales.

BigHit explicó que la decisión de hablar públicamente respondió a la continuidad de rumores y reportes infundados. “Difundimos solo los hechos básicos”, indicó la compañía, al tiempo que pidió evitar nuevas especulaciones que pudieran afectar tanto al artista como a la actriz.

Desde 2022, seguidores habían analizado publicaciones de Song Da-eun interpretándolas como posibles referencias a Jimin, desde objetos similares hasta coincidencias en fechas y lugares. La situación escaló cuando portales como Money Today aseguraron que la relación ocurrió alrededor de diciembre de 2023, cuando el idol inició su servicio militar.

¿Jimin de BTS y la actriz Song Da-eun mantuvieron una relación?

El video viral, junto con imágenes de accesorios personalizados y fotografías en espacios aparentemente similares, fortaleció el ambiente de sospecha. Sin embargo, algunos usuarios advirtieron que parte de ese material podía corresponder a años anteriores.

La controversia también se trasladó a redes sociales, donde la actriz recibió críticas y acusaciones de fomentar rumores, aunque otros internautas defendieron su derecho a compartir aspectos de su vida. En 2023, Song Da-eun ya había anunciado que evaluaba emprender acciones legales contra comentarios maliciosos.

BTS regresa en 2025, tras la salida del servicio militar de cinco de sus integrantes. (AFP/ ANGELA WEISS)

Para Jimin, de 29 años, este episodio coincide con un momento clave de su trayectoria. El artista finalizó en junio de 2025 su servicio militar y se prepara para el esperado regreso grupal de BTS.