Video viral | Mujer confiesa que no quiere la custodia de su hija y desata polémica

Una mujer generó debate tras confesar en un video que, después de su divorcio, no quiere quedarse con la custodia de su hija.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Mujer se vuelve viral tras confesar que no quiere la custodia de su hija.
Una mujer dividió opiniones en redes luego de contar que se divorciara y que no quería la custodia de su hija de un año. (Foto: Freepik)

Una mujer generó un intenso debate en redes sociales tras confesar en un video que, después de su divorcio, no quiere quedarse con la custodia de su hija de un año.

La creadora de contenido de 33 años, conocida por compartir storytimes sobre su vida, publicó en TikTok un video que ya suma más de seis millones de visualizaciones y miles de comentarios. En él, reveló que tras siete años de relación, su matrimonio llegó a su fin y, al hablar del futuro de su hija, confesó que no quiere asumir la custodia.

Su confesión sobre la maternidad que desató una ola de reacciones

La mujer explicó que, aunque su expareja siempre quiso ser padre y le transmitió seguridad al casarse, durante el embarazo enfrentó problemas de salud y la relación se deterioró. Finalmente, cuando su hija cumplió un año, él decidió dar por terminada la relación de 7 años.

Antes de separarse, la creadora de contenido decidió ser clara y confesar que no quería la custodia de la bebé que tiene un año y que su expareja podía hacerse cargo de la niña además de su suegra quienes pueden cuidar bien a la bebé.

“De ninguna manera la estoy abandonando. Yo voy a estar presente, la voy a visitar cada dos semanas, los fines de semana, y pagar la manutención. Pero no voy a ser madre soltera”, expresó la mujer en el video viral.

Reacciones divididas en redes tras la confesión de esta mujer

Las respuestas no se hicieron esperar. Algunos internautas la apoyaron, asegurando que fue honesta al reconocer que no se siente emocionalmente preparada y que el padre puede asumir ese rol sin ningún problema.

Entre los comentarios se lee: “O sea lo mismo que los hombres pero al revés y la atacan solo por ser mujer”, “Tienes razón no eres mala madre”.

Sin embargo, otros criticaron duramente su decisión: “Pobre niña, ninguno de los dos la quería”, “el daño que le pueden causar es enorme”, o “aunque no te juzgo, me entristece que ninguno quiera quedarse con la niña” “ninguna la quiere tener”, comentaron algunos internautas.

Video viral de una mujer que confiesa que no quiere la custodia de su hija.
Video viral de una mujer que tras divorciarse confesó que no quiere la custodia de su hija. (Foto: Freepik)
