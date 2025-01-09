Video viral: curioso cantante que ofrece reguetón para despedidas fúnebres

A través de redes sociales, se ha viralizado un personaje que alegra y cautiva a todas las personas que se encuentran en un velorio.

¿Quién es el cantante que ofrece animaciones en velorios?

Se trata de 'El Cangri del Callao', un joven peruano que se ha convertido en tendencia ya que brinda servicios de animación en velorios. Su dinámica consiste en cantar canciones de reguetón y se ha dado a conocer por varios videos.

Su nombre real es Cristian Huancahuari, cuenta con más de 500 mil seguidores en Tiktok y se ha hecho viral porque comparte su música en momentos peculiares.

Artículos relacionados Laura de León Laura de León dejó curioso mensaje en medio de rumores de ruptura con Salomón Bustamante

¿Por qué 'El Cangri del Callao' empezó a cantar en velorios?

Todo comenzó con la muerte de uno de sus seguidores. La familia del fallecido decidió contratarlo para darle una despedida. Desde entonces, su vida cambió y descubrió la posibilidad de transformar un momento doloroso en una experiencia conmemorativa y especial.

A través de redes sociales, se puede apreciar a Cristian interpretando varias canciones mientras los familiares y amigos de la persona fallida levantar el cajón.

Los servicios de 'El Cangri del Callao' incluyen canciones, bailes y discursos para acompañar y honrar memoria a la persona fallecida.

Artículos relacionados Viral Estudio reveló las profesiones que se encuentran en riesgo por la IA, ¿cuáles?

¿Cuáles han sido las reacciones de internautas tras conocer 'El Cangri del Callao'?

Las reacciones de internautas y seguidores no se hicieron esperar. Muchos de ellos comentaron lo gracioso y divertido que es esa dinámica.

Por su parte, algunas personas comentaron que no les parece adecuado que ese espacio se utilice para dinámicas que no corresponden a la ocasión.

"El verdadero perreo triste"; "El alma de la fiesta"; "Vuela alto bro"; "En qué parte sucede esto, para no ir", fueron algunos comentarios de seguidores.