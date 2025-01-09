Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

¿TikTok se quiere copiar de Instagram? Esta sería su nueva actualización

TikTok ha lanzado nuevas actualizaciones para mejorar la experiencia de usuarios. Aquí te contamos las ventajas que ofrecen.

Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
TikTok
Este sería la nueva mensajería de TikTok | Foto Freepik

TikTok llega con nuevas actualizaciones y herramientas para todos los usuarios. En esta ocasión, lanzó nuevos métodos de mensajería.

Artículos relacionados

¿Cuáles son las nuevas funciones de TikTok?

La red social aumentará sus funciones de mensajería instantánea permitiendo enviar notas de voz hasta de 60 segundos. También, está la posibilidad de enviar imágenes y videos personales en los mensajes directos.

Esta plataforma tiene la ventaja de interactuar más entre amigos y familiares y poder conversar de manera más fluida, tal como lo permite Instagram u otras redes sociales.

Según la compañía TechCrunch expresó que la nueva herramienta tiene la posibilidad de editar imágenes o videos antes de enviarlo por mensaje directo.

Artículos relacionados

¿Cuándo se va a implementar las nuevas funciones de TikTok?

Según la empresa se dice que se van a implementar en las "próximas semanas", aunque los usuarios podrán compartir su contenido propio y deberán proteger su privacidad.

Por el momento, se desconoce la fecha exacta de la nueva actualización de la red social. Sin embargo, la red social seguirá con videos interactivos y dinámicos para todos los usuarios.

Artículos relacionados

¿Cuáles son las nuevas restricciones de TikTok?

Se dice que TikTok dispone de un sistema para bloquear o detectar contenidos sensibles para las cuentas de los usuarios entre los 16 y 18 años.

Además de restricciones como la limitación de contenido inapropiado, se incluyen controles de tiempo diario para menores, opciones de sincronización familiar que permiten a los padres supervisar el uso, entre otras medidas.

Por el momento, la aplicación no ha revelado más restricciones que implementará en el futuro.

Nuevas funciones de TikTok
Te mostramos las nuevas actualizaciones de TikTok | Foto Freepik
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Miss Universe Colombia, el reality Miss Universe Colombia

Las 6 claves que la IA dice debe tener la próxima Miss Universe Colombia para brillar ante el mundo

LA IA fue puntual y remarcó lo que necesita la próxima Miss Universe Colombia para destacar como Paulina Vega, Andrea Tovar, entre otras.

Hombre arrebata de las manos de un niño un gorra que le regaló el tenista Majchrzaka y se vuelve viral Viral

¿Quién es el hombre que le arrebató la gorra de Majchrzak a un niño en la US Open?

Lo que sería un momento emotivo terminó generando indignación, tras la victoria del polaco en el Abierto de Estados Unidos.

El video de un elefante agradeciendo a turistas demuestra la conexión entre la naturaleza y los seres humanos. Viral

Así fue el gesto viral de un elefante que detuvo su paso para agradecer a turistas

Un elefante sorprendió en redes al detenerse y levantar su trompa en señal de gratitud hacia turistas que le dieron paso.

Lo más superlike

La Liendra sobre sus heridas La Liendra

La Liendra explicó cómo se hizo sus heridas en el rostro tras su visita al Nevado del Tolima

El influenciador La Liendra explicó cómo se hizo las heridas en su rostro tras su ida al Nevado del Tolima.

Manelyk González Influencers

Manelyk González conquistó tras publicar su figura al natural en la playa

Yailin y ANuel AA Yailin

Inesperada reacción de Yailin tras ser interrogada por Anuel AA

Un pulmón de cerdo fue trasplantado en un humano Salud

¿Podría un pulmón de cerdo funcionar en un humano? China ya lo intentó en un caso histórico

Harry Potter Talento internacional

Harry Potter: icónico personaje de las películas vuelve en la nueva serie