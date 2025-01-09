¿TikTok se quiere copiar de Instagram? Esta sería su nueva actualización

TikTok llega con nuevas actualizaciones y herramientas para todos los usuarios. En esta ocasión, lanzó nuevos métodos de mensajería.

¿Cuáles son las nuevas funciones de TikTok?

La red social aumentará sus funciones de mensajería instantánea permitiendo enviar notas de voz hasta de 60 segundos. También, está la posibilidad de enviar imágenes y videos personales en los mensajes directos.

Esta plataforma tiene la ventaja de interactuar más entre amigos y familiares y poder conversar de manera más fluida, tal como lo permite Instagram u otras redes sociales.

Según la compañía TechCrunch expresó que la nueva herramienta tiene la posibilidad de editar imágenes o videos antes de enviarlo por mensaje directo.

¿Cuándo se va a implementar las nuevas funciones de TikTok?

Según la empresa se dice que se van a implementar en las "próximas semanas", aunque los usuarios podrán compartir su contenido propio y deberán proteger su privacidad.

Por el momento, se desconoce la fecha exacta de la nueva actualización de la red social. Sin embargo, la red social seguirá con videos interactivos y dinámicos para todos los usuarios.

¿Cuáles son las nuevas restricciones de TikTok?

Se dice que TikTok dispone de un sistema para bloquear o detectar contenidos sensibles para las cuentas de los usuarios entre los 16 y 18 años.

Además de restricciones como la limitación de contenido inapropiado, se incluyen controles de tiempo diario para menores, opciones de sincronización familiar que permiten a los padres supervisar el uso, entre otras medidas.

Por el momento, la aplicación no ha revelado más restricciones que implementará en el futuro.