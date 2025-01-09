Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Quién es el hombre que le arrebató la gorra de Majchrzak a un niño en la US Open?

Lo que sería un momento emotivo terminó generando indignación, tras la victoria del polaco en el Abierto de Estados Unidos.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Hombre arrebata de las manos de un niño un gorra que le regaló el tenista Majchrzaka y se vuelve viral
Se viraliza momento en el que un hombre le quitó y guardó una gorra que tenista regaló a niño en US Open 2025. (Foto: SARAH STIER / Getty Images / AFP)

En el US Open hubo polémica luego de que el tenista polaco Kamil Adrian Majchrzak le entregara su gorra a un joven fanático. Un hombre se la quitó generando una ola de reacciones negativas en redes sociales.

Hombre le arrebata a un niño gorra que le regaló el tenista Majchrzaka

Después de la victoria del polaco en el Abierto de Estados Unidos en el que venció al tenista ruso luego de cinco sets que se disputaron en más de 4 horas. Majchrzak se acercó a saludar a sus seguidores y mientras firmaba autógrafos decidió regalarle a un niño que estaba dentro del público su gorra pero el hombre que estaba justo al lado se la arrebató y la guardó rápidamente.

Esta acción quedó registrada en las cámaras mientras se ve al niño desconcertado y a la vez sorprendido reclamando al hombre pero este solo lo ignoró.

El video no tardó en hacerse viral en redes sociales en donde los internautas expresaron su rechazo por el actuar de esta persona calificándolo de egoísta y lamentando el suceso.

Por su parte Majchrzak no se quedó callado y decidió pedir a sus seguidores que le ayudaran a buscar al niño y con un contundente mensaje tras los sucedido:

“Después de mi partido, no me di cuenta que la gorra no le había llegado al niño. Por suerte, tengo suficientes y estoy preparado para esas cosas. ¿Pueden ayudarme a encontrarlo? Si tú o tus padres ven esto, comuníquense conmigo”.

En una siguiente publicación el tenista polaco compartió a través de sus redes sociales que habían logrado localizar al niño. Escribió en la publicación: “Estoy impresionado con el poder de internet. Lo encontramos. Ya está todo arreglado”.

En otro video se puede ver que Majchrzak le dio no solo una nueva gorra al niño sino que también a su hermano. Además de tomarse fotos con los niños quienes se veían muy contentos.

 

¿Quién es el hombre que le quitó la gorra al niño en US Open?

Se trata de Piotr Szczerek, el CEO de una importante compañía europea, quien después de lo ocurrido hizo una disculpa pública en redes sociales expresando que cometió un error y que tomó esta gorra pensando en dársela a sus hijos quienes habían pedido un autógrafo anteriormente.

Se viraliza momento en el que un hombre le quitó y guardó una gorra que tenista regaló a niño en US Open 2025
Hombre toma el regalo que le dio el tenista polaco Majchrzak a un niño (Foto: SARAH STIER / Getty Images / AFP)
