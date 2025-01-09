La Liendra explicó cómo se hizo sus heridas en el rostro tras su visita al Nevado del Tolima

El influenciador la Liendra reveló a sus millones de fanáticos cómo se hizo sus heridas en su rostro luego de su visita al Nevado del Tolima, por las que preocupó a miles de sus seguidores.

¿Por qué la Liendra preocupó a sus seguidores?

El creador de contenido se había ausentado de redes sociales y en su regreso se mostró con su rostro totalmente herido, provocando preocupación en varios de sus fanáticos.

Posteriormente, el quindiano dio a conocer que dichas heridas habían sido causadas por su más reciente aventura, la cual fue subir el Nevado del Tolima.

Aunque tranquilizó a sus admiradores al revelar la causa de sus heridas, decidió activar la herramienta de preguntas en sus historias en su cuenta de Instagram, donde le preguntaron cómo se la hizo con exactitud.

¿Cómo se hizo la Liendra sus heridas en su rostro?

El joven explicó que dichas heridas fueron producto de que su cuerpo guardó bastante frío.

Indicó que en el documental que publicó en su canal de YouTube mostrando su experiencia se ve que dicho momento fue máximo dos minutos, pero en realidad fueron cerca de siete minutos, donde él estaba tan conectado y pleno en su proceso que no sentía frío.

"Estaba a menos 10 grados y cuando bajé la montaña y estuve en la temperatura normal, bajé con un frío interno muy fuerte, que el cuerp* intenta botar a través de las orejas, los labios, las uñas y eso puede ser muy peligroso y me tocó cubrir las orejas para no causar una lesión. Sin embargo, en los labios salían sarpullidos porque el frío tenía que salir por algún lado", aclaró.

Detalló que le salió barato su leve acto de irresponsabilidad al quitarse la camiseta en dicha temperatura.

¿La Liendra subirá el Everest?

El influenciador señaló que, le gustaría asumir el reto de subir el Everest, por lo que, se está preparando para ello.

Según añadió espera que en cerca de cinco años pueda cumplir dicho documental, pues para hacerlo como corresponde debe subir al menos cinco montañas más.