Escalofriante predicción para el 2025 que coincide con Baba Vanga y Nostradamus

Baba Vanga y Nostradamus pronosticaron un alarmante escenario global.

¿Cuál es el pronóstico Baba Vanga y Nostradamus?

Baba Vanga, quien es una mística búlgara, afirmó que habrá una "desbastadora profecía" que se puede dar en Europa. De igual manera, asegura que elevaría a Rusia a un liderazgo global.

Por otra parte, Nostradamus comparten que en el 2025, habrá una "severa" crisis económica, un colapso financiero y una guerr* en Europa.

Estas profecías se relacionan con los trastornos geopolíticos y económicos por lo que deja a la humanidad con varios interrogantes.

¿Por qué son tan importantes las predicciones de Baba Vanga?

Vangeliya Pandeva Gushterova fue vidente búlgara que nació en 1911 y falleció en 1996. Perdió la vista a las 12 años tras un accidente sin embargo, aseguró haber desarrollado una capacidad sobrenatural para ver el futuro.

A lo largo de los años, Baba ha realizados distintas predicciones como la caída de las Torres Gemelas en 2001, el acontecimiento de Chernóbil, el fallecimiento de la princesa Diana, entre muchas más.

Millones de personas siguen en detalle sus pronósticos, tanto así que creen ciegamente en lo que ella diga.

¿Quién fue Nostradamus y por qué son tan relevantes sus profecías?

Nostradamus es un médico, boticario y escritor francés de la vida real. Se dice que es muy conocido por sus predicciones del siglo XVI.

En 1555 predijo que un "león joven" caería en combate y al año siguiente, la esposa de Enrique, la reina de Francia Catalina de Médicis y su hijo Carlos IX visitaron al pronosticador.

A lo largo del tiempo, también se le han atribuido otras profecías de gran impacto, entre ellas, la predicción del fin del mundo.

Sin embargo, hasta hoy ninguna de estas advertencias catastróficas se ha cumplido, lo que mantiene viva la controversia sobre si sus escritos deben interpretarse como visiones precisas del futuro o como simples metáforas sujetas a múltiples interpretaciones.