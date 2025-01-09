Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

iPhone 17: lanzamiento y novedades del celular que le dice adiós a la SIM física

El iPhone 17 incluiría cambios en cámaras, un diseño optimizado y la eliminación de la tarjeta SIM física.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Conoce las características que tendría el iPhone 17
La llegada del iPhone 17 marcaría el fin de las tarjetas SIM. (Foto: Freepik)

¡Se acabó la espera! Apple está listo para revelar el esperado iPhone 17, el dispositivo que promete acabar con las tarjetas SIM. Los fanáticos de la tecnología están contando las horas para conocer todos los detalles de este lanzamiento que ya genera expectativa a nivel mundial.

Artículos relacionados

¿Cuándo será el lanzamiento oficial del iPhone 17?

Se especula que la presentación oficial se llevará a cabo el próximo 9 de septiembre en el Apple Park, Cupertino, en donde se dará a conocer las innovaciones que van desde mejoras en su diseño hasta un rendimiento más potente. Por supuesto los interesados en esta nueva versión lo tendrán disponible desde el 12 de septiembre.

Según filtraciones, el nuevo modelo tendrá nuevos colores y cambios significativos en las cámaras y unas nuevas fundas TechWomen que sustituirán las conocidas y polémicas de trenzado fino, por una funda en gran parte transparente y con color blanco y una pequeña zona opaca.

Artículos relacionados

¿iPhone 17 acabaría con las SIM? Esto se sabe

El nuevo modelo de iPhone 17 estaría dejando atrás las conocidas tarjetas SIM desafiando a los operadores de servicio de telefonía celular. La compañía de celulares ya había expresado sus intenciones de cambiar a una eSim en 2022 tras el lanzamiento de iPhone 14.

Y es que este mismo modelo ya había presentado en esta versión eSim el cual fue vendido en Estados Unidos. Actualmente la compañía le estaría apostando en algunos países de Europa especialmente en España, Francia, Alemania e Italia.

Pero, ¿Cuál es la diferencia de una SIM a una eSim? La eSIM es una versión digital de la clásica tarjeta SIM que viene integrada en el hardware del dispositivo, eliminando la necesidad de una bandeja física.

Esto ofrece múltiples ventajas: mayor seguridad, ya que no puede extraerse en caso de robo; mejor resistencia, al no tener ranuras que comprometan la impermeabilidad o permitan la entrada de polvo; y una gestión más flexible, pues los equipos actuales soportan hasta ocho perfiles distintos, ideales para separar líneas personales y profesionales.

Artículos relacionados

Además, al prescindir de la ranura, se optimiza el espacio interno del dispositivo, permitiendo incorporar baterías más grandes u otros componentes clave.

Detalles del Iphone 17
iPhone 17 acabaría con las SIM. (Foto: Freepik)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Ciudades más caras para vivir. Curiosidades

IA reveló las ciudades más caras del mundo para vivir, ¿cuáles son?

Estados Unidos y Suiza se posicionan entre los países más caros para vivir. Descubre aquí cuáles son sus ciudades más costosas.

Trapecista Talento nacional

Así fue la aparatosa caída de una trapecista en el show de los Hermanos Gasca en Cali | VIDEO

Una trapecista de 19 años sufrió una aparatosa caída en vivo durante una función de los Hermanos Gasca en Cali.

ChatGPT se vuelve más frío con GPT-5 Viral

ChatGPT se vuelve más frío con GPT-5: usuarios reaccionan y OpenAI toma medidas

Usuarios de todo el mundo reportan que ChatGPT se volvió más frío y distante tras su última actualización 'GPT-5'.

Lo más superlike

Talento internacional

Jamie Lee Curtis revela la emotiva carta que recibió de la princesa Diana antes de su muerte

Jamie Lee Curtis compartió cómo fue su experiencia tras haber estado cerca de conocer a la princesa Diana en Londres.

El aspecto físico de Anahí genera preocupación Anahí

El aspecto físico de Anahí genera preocupación entre seguidores y medios: “Está muy delgadita”

Este es el cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2026 Viral

Festival Estéreo Picnic 2026: cartel oficial con The Killers, Sabrina Carpenter, Lorde y más

Un pulmón de cerdo fue trasplantado en un humano Salud

¿Podría un pulmón de cerdo funcionar en un humano? China ya lo intentó en un caso histórico

Harry Potter Talento internacional

Harry Potter: icónico personaje de las películas vuelve en la nueva serie