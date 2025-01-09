iPhone 17: lanzamiento y novedades del celular que le dice adiós a la SIM física

¡Se acabó la espera! Apple está listo para revelar el esperado iPhone 17, el dispositivo que promete acabar con las tarjetas SIM. Los fanáticos de la tecnología están contando las horas para conocer todos los detalles de este lanzamiento que ya genera expectativa a nivel mundial.

¿Cuándo será el lanzamiento oficial del iPhone 17?

Se especula que la presentación oficial se llevará a cabo el próximo 9 de septiembre en el Apple Park, Cupertino, en donde se dará a conocer las innovaciones que van desde mejoras en su diseño hasta un rendimiento más potente. Por supuesto los interesados en esta nueva versión lo tendrán disponible desde el 12 de septiembre.

Según filtraciones, el nuevo modelo tendrá nuevos colores y cambios significativos en las cámaras y unas nuevas fundas TechWomen que sustituirán las conocidas y polémicas de trenzado fino, por una funda en gran parte transparente y con color blanco y una pequeña zona opaca.

¿iPhone 17 acabaría con las SIM? Esto se sabe

El nuevo modelo de iPhone 17 estaría dejando atrás las conocidas tarjetas SIM desafiando a los operadores de servicio de telefonía celular. La compañía de celulares ya había expresado sus intenciones de cambiar a una eSim en 2022 tras el lanzamiento de iPhone 14.

Y es que este mismo modelo ya había presentado en esta versión eSim el cual fue vendido en Estados Unidos. Actualmente la compañía le estaría apostando en algunos países de Europa especialmente en España, Francia, Alemania e Italia.

Pero, ¿Cuál es la diferencia de una SIM a una eSim? La eSIM es una versión digital de la clásica tarjeta SIM que viene integrada en el hardware del dispositivo, eliminando la necesidad de una bandeja física.

Esto ofrece múltiples ventajas: mayor seguridad, ya que no puede extraerse en caso de robo; mejor resistencia, al no tener ranuras que comprometan la impermeabilidad o permitan la entrada de polvo; y una gestión más flexible, pues los equipos actuales soportan hasta ocho perfiles distintos, ideales para separar líneas personales y profesionales.

Además, al prescindir de la ranura, se optimiza el espacio interno del dispositivo, permitiendo incorporar baterías más grandes u otros componentes clave.