¿Se pueden leer los pensamientos de otras personas? Esto dicen expertos

Muchas personas se han preguntado si es posible leer los pensamientos de otros. Ahora, una investigación realizada en Estados Unidos logró interpretar la actividad cerebral de pacientes con parálisis, revelando sus pensamientos.

¿De qué se trata la investigación para leer los pensamientos de personas?

Según un estudio del proyecto BrainGate, que se centra en el desarrollo de implantes cerebrales para restablecer funciones como la comunicación y el movimiento, un grupo de expertos logró un avance sorprendente. Se trata de traducir la voz interna de una persona con parálisis.

El experimento consistió en la implementación de chips conocidos como interfaces cerebro-computadora, los cuales fueron implantados mediante electrodos en el cerebro de los participantes.

Estos dispositivos registraron la actividad neuronal y la transmitieron a un sistema computacional. La computadora fue la encargada de interpretar esas señales, logrando traducir en palabras los pensamientos internos de los pacientes.

¿Cuál fue la conclusión de la investigación de los expertos?

Según el experimento, se dice que la corteza motora codifica el habla interna de manera similar al habla consciente.

Sin embargo, se desconoce si esta funciona igual para todas las personas.

Por el momento, los expertos seguirán en investigación para conocer la voz interna de la especie humana, ya que también quieren descubrir cómo la computadora puede interpretar distintas palabras, señas, movimientos y pensamientos de las personas.

¿Se pueden leer pensamientos de otras personas?

Según investigaciones de neurociencia, se ha demostrado que el 55% de la comunicación se realiza a través del lenguaje corporal, el 28% por el tono de la voz y el 7% de las palabras.

Lo que quiere decir que aunque no se puede "leer" los pensamientos de dicha persona, de alguna forma si se puede inferir sobre lo que siente o piensa en su comportamiento.