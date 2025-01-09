Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

¿Se pueden leer los pensamientos de otras personas? Esto dicen expertos

Recientemente, se realizó un estudio sobre la posibilidad de leer los pensamientos en personas.

Juliana Sánchez Dávila Por: Juliana Sánchez Dávila
¿Se pueden leer pensamientos?
Investigación sobre leer pensamientos | Foto Freepik

Muchas personas se han preguntado si es posible leer los pensamientos de otros. Ahora, una investigación realizada en Estados Unidos logró interpretar la actividad cerebral de pacientes con parálisis, revelando sus pensamientos.

Artículos relacionados

¿De qué se trata la investigación para leer los pensamientos de personas?

Según un estudio del proyecto BrainGate, que se centra en el desarrollo de implantes cerebrales para restablecer funciones como la comunicación y el movimiento, un grupo de expertos logró un avance sorprendente. Se trata de traducir la voz interna de una persona con parálisis.

El experimento consistió en la implementación de chips conocidos como interfaces cerebro-computadora, los cuales fueron implantados mediante electrodos en el cerebro de los participantes.

Estos dispositivos registraron la actividad neuronal y la transmitieron a un sistema computacional. La computadora fue la encargada de interpretar esas señales, logrando traducir en palabras los pensamientos internos de los pacientes.

Artículos relacionados

¿Cuál fue la conclusión de la investigación de los expertos?

Según el experimento, se dice que la corteza motora codifica el habla interna de manera similar al habla consciente.

Sin embargo, se desconoce si esta funciona igual para todas las personas.

Por el momento, los expertos seguirán en investigación para conocer la voz interna de la especie humana, ya que también quieren descubrir cómo la computadora puede interpretar distintas palabras, señas, movimientos y pensamientos de las personas.

Artículos relacionados

¿Se pueden leer pensamientos de otras personas?

Según investigaciones de neurociencia, se ha demostrado que el 55% de la comunicación se realiza a través del lenguaje corporal, el 28% por el tono de la voz y el 7% de las palabras.

Lo que quiere decir que aunque no se puede "leer" los pensamientos de dicha persona, de alguna forma si se puede inferir sobre lo que siente o piensa en su comportamiento.

Leer pensamientos
Investigación sobre leer el pensamiento de otras personas | Foto Freepik
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Ciudades más caras para vivir. Curiosidades

IA reveló las ciudades más caras del mundo para vivir, ¿cuáles son?

Estados Unidos y Suiza se posicionan entre los países más caros para vivir. Descubre aquí cuáles son sus ciudades más costosas.

Trapecista Talento nacional

Así fue la aparatosa caída de una trapecista en el show de los Hermanos Gasca en Cali | VIDEO

Una trapecista de 19 años sufrió una aparatosa caída en vivo durante una función de los Hermanos Gasca en Cali.

ChatGPT se vuelve más frío con GPT-5 Viral

ChatGPT se vuelve más frío con GPT-5: usuarios reaccionan y OpenAI toma medidas

Usuarios de todo el mundo reportan que ChatGPT se volvió más frío y distante tras su última actualización 'GPT-5'.

Lo más superlike

Karen Sevillano en La casa de los famosos Colombia 2025 - Grupo de candidatas Miss Universe Colombia. Karen Sevillano

Karen Sevillano reveló cuál es su candidata favorita de Miss Universe Colombia: "tiene potencial"

Karen Sevillano dio su opinión sobre las candidatas de Miss Universe Colombia y habló sobre el jurado del reality de belleza.

Este es el cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2026 Viral

Festival Estéreo Picnic 2026: cartel oficial con The Killers, Sabrina Carpenter, Lorde y más

Manelyk González Influencers

Manelyk González conquistó tras publicar su figura al natural en la playa

Un pulmón de cerdo fue trasplantado en un humano Salud

¿Podría un pulmón de cerdo funcionar en un humano? China ya lo intentó en un caso histórico

Harry Potter Talento internacional

Harry Potter: icónico personaje de las películas vuelve en la nueva serie