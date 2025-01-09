Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Nelly Furtado responde a críticas por su cambio físico a los 46 años: ¿qué dijo?

La cantante Nelly Furtado respondió a los comentarios acerca del cambio físico que experimentó su cuerpo a los 46 años.

Autor SuperLike.com Por: superlike.com
Nelly Furtado habla acerca de su cambio físico
Nelly Furtado responde a comentarios sobre su cambio físico / (Foto de AFP)

Nelly Furtado, reconocida cantante canadiense, vuelve a ser tendencia tras su participación en el Manchester Pride. No solo por su música, sino por la manera en que respondió a quienes han criticado su cambio físico a los 46 años.

Artículos relacionados

¿Cómo respondió Nelly Furtado a las críticas por su físico?

En su último concierto, la cantante apareció con un look cargado de mensajes. Llevaba ropa ancha, una camiseta con la silueta de una mujer dibujada y una minifalda con la frase en inglés “Better than never” (“Mejor que nunca”). Con este estilismo, Furtado dejó clara su postura respecto a los comentarios que circulan sobre su apariencia.


Durante su show, la artista transmitió que las críticas no han logrado opacar su energía en el escenario ni su conexión con el público. Su mensaje se interpretó como un gesto de empoderamiento. Muchos asistentes e internautas afirmaron que la cantante reafirmó la importancia de aceptar los cambios físicos como parte natural de la vida.

Artículos relacionados

¿Qué ha dicho Nelly Furtado sobre su cambio físico?

En una entrevista con People, la cantante reveló que los cambios en su aspecto están relacionados con una rutina de cuidado que mantiene desde joven. Así mismo, afirmó que nunca ha visitado el quirófano para realizarse procedimientos estéticos:

“Nunca me he sometido a cirugías faciales o corporales, ni a aumentos, salvo por carillas en la parte superior de mis dientes, y eso fue hace poco”.

¿Qué ha dicho Nelly Furtado sobre su cambio físico?
Nelly Furtado habla acerca de su cambio físico / (Foto de AFP)

Además, la artista ha tenido que enfrentar en otras ocasiones rumores y el uso no autorizado de su imagen. A inicios de este año, Nelly denunció que se empleó su nombre para promocionar algunos productos de salud y belleza, lo que la llevó a emprender acciones legales contra los responsables.

Artículos relacionados

¿Quién es Nelly Furtado?

Nelly Furtado, cuyo nombre completo es Nelly Kim Furtado Neto, es una cantante, compositora y productora musical canadiense de origen portugués. Reconocida por su versatilidad, ha experimentado con géneros como pop, R&B, hip-hop, bossa nova, música latina y rock.

¿Quién es Nelly Furtado?
Nelly Furtado: cantante, compositora y productora musical / (Foto de AFP)

Su álbum debut Whoa, Nelly! (2000) la llevó a la fama con el éxito I’m Like a Bird, que le otorgó un Grammy en 2002. En 2006 alcanzó su mayor reconocimiento internacional con Loose, que incluye temas como Promiscuous y Say It Right.

Además de mantenerse activa en el ámbito musical, actualmente la cantante se ha consolidado como una voz influyente dentro del movimiento body positive y la autoaceptación, inspirando a muchos seguidores que destacan su autenticidad y fortaleza frente a las críticas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Norma Nivia y Mateo Varela en La casa de los famosos Colombia 2025. Norma Nivia

Norma Nivia y Mateo ‘Peluche’ derrocharon amor en su más reciente viaje, este fue el destino

A través de su cuenta de Instagram, la actriz Norma Nivia reveló el destino en el que disfrutaron de unos merecidos días de descanso.

Talento internacional

Jamie Lee Curtis revela la emotiva carta que recibió de la princesa Diana antes de su muerte

Jamie Lee Curtis compartió cómo fue su experiencia tras haber estado cerca de conocer a la princesa Diana en Londres.

¿Cómo se refleja esto en la nueva música de Jessie J? Talento internacional

Jessie J pospone su gira por Europa tras anunciar una segunda cirugía por cáncer de mama

Jessie J pospone su gira europea 2025 y cancela la estadounidense tras anunciar una segunda cirugía por cáncer de mama.

Lo más superlike

El aspecto físico de Anahí genera preocupación Anahí

El aspecto físico de Anahí genera preocupación entre seguidores y medios: “Está muy delgadita”

Anahí reapareció en público y su aspecto físico generó preocupación en redes, provocando reacciones y preguntas entre sus fans.

Ciudades más caras para vivir. Curiosidades

IA reveló las ciudades más caras del mundo para vivir, ¿cuáles son?

Este es el cartel oficial del Festival Estéreo Picnic 2026 Viral

Festival Estéreo Picnic 2026: cartel oficial con The Killers, Sabrina Carpenter, Lorde y más

Un pulmón de cerdo fue trasplantado en un humano Salud

¿Podría un pulmón de cerdo funcionar en un humano? China ya lo intentó en un caso histórico

Harry Potter Talento internacional

Harry Potter: icónico personaje de las películas vuelve en la nueva serie