Nelly Furtado responde a críticas por su cambio físico a los 46 años: ¿qué dijo?

Nelly Furtado, reconocida cantante canadiense, vuelve a ser tendencia tras su participación en el Manchester Pride. No solo por su música, sino por la manera en que respondió a quienes han criticado su cambio físico a los 46 años.

¿Cómo respondió Nelly Furtado a las críticas por su físico?

En su último concierto, la cantante apareció con un look cargado de mensajes. Llevaba ropa ancha, una camiseta con la silueta de una mujer dibujada y una minifalda con la frase en inglés “Better than never” (“Mejor que nunca”). Con este estilismo, Furtado dejó clara su postura respecto a los comentarios que circulan sobre su apariencia.



Durante su show, la artista transmitió que las críticas no han logrado opacar su energía en el escenario ni su conexión con el público. Su mensaje se interpretó como un gesto de empoderamiento. Muchos asistentes e internautas afirmaron que la cantante reafirmó la importancia de aceptar los cambios físicos como parte natural de la vida.

¿Qué ha dicho Nelly Furtado sobre su cambio físico?

En una entrevista con People, la cantante reveló que los cambios en su aspecto están relacionados con una rutina de cuidado que mantiene desde joven. Así mismo, afirmó que nunca ha visitado el quirófano para realizarse procedimientos estéticos:

“Nunca me he sometido a cirugías faciales o corporales, ni a aumentos, salvo por carillas en la parte superior de mis dientes, y eso fue hace poco”.

Nelly Furtado habla acerca de su cambio físico / (Foto de AFP)

Además, la artista ha tenido que enfrentar en otras ocasiones rumores y el uso no autorizado de su imagen. A inicios de este año, Nelly denunció que se empleó su nombre para promocionar algunos productos de salud y belleza, lo que la llevó a emprender acciones legales contra los responsables.

¿Quién es Nelly Furtado?

Nelly Furtado, cuyo nombre completo es Nelly Kim Furtado Neto, es una cantante, compositora y productora musical canadiense de origen portugués. Reconocida por su versatilidad, ha experimentado con géneros como pop, R&B, hip-hop, bossa nova, música latina y rock.

Nelly Furtado: cantante, compositora y productora musical / (Foto de AFP)

Su álbum debut Whoa, Nelly! (2000) la llevó a la fama con el éxito I’m Like a Bird, que le otorgó un Grammy en 2002. En 2006 alcanzó su mayor reconocimiento internacional con Loose, que incluye temas como Promiscuous y Say It Right.

Además de mantenerse activa en el ámbito musical, actualmente la cantante se ha consolidado como una voz influyente dentro del movimiento body positive y la autoaceptación, inspirando a muchos seguidores que destacan su autenticidad y fortaleza frente a las críticas.