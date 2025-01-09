Michelle Rouillard se sinceró sobre Valentina Taguado en MasterChef: "Me encantaría sacarla"

Las diferencias entre Michelle Rouillard y Valentina Taguado dentro de la competencia de MasterChef Celebrity han sido cada vez más evidentes y esto quedó demostrado en el capítulo del 1 de septiembre.

¿Qué dijo Michelle Rouillard sobre Valentina Taguado en MasterChef Celebrity?

Previo al reto de la jornada en MasterChef Celebrity, la presentadora Claudia Bahamón les preguntó a los participantes que podían cocinar sobre qué pensaban de sus compañeros que estaban en el lounge.

Claudia Bahamón le preguntó directamente a Michelle Rouillard sobre ese participante y aunque en principio expresó que no tenía nada malo que decir de alguno de sus compañeros, seguido a esto se decantó por Valentina.

Yo no tengo nunca nada malo de que hablar de alguien. Valentina una vez me puso el delantal negro.

Michelle Rouillard habló sobre Valentina Taguado. (Fotos Canal RCN)

¿Por qué Michelle Rouillard dijo que quiere sacar a Valentina Taguado de MasterChef Celebrity?

Michelle no se guardó nada al hablar de Valentina y sin pensarlo dos veces confesó que le gustaría sacarla de la competencia.

Me encantaría sacarla de la cocina de MasterChef.

La actriz detrás de cámaras confesó que ella era una mujer competitiva y sentía que Valentina era una competidora fuerte y por eso si tuviera la oportunidad la sacaría de la competencia.

Estoy en una competencia y yo me la quiero ganar.

¿Cómo reaccionó Valeria Aguilar al comentario de Michelle Rouillard sobre Valentina Taguado?

El comentario de Michelle no le gustó a Valeria Aguilar, quien estaba en una de las estaciones a diferencia de Valentina que escuchó eso desde el lounge.

Precisamente, Valeria aseguró de manera irónica que aunque Valentina no estuviese ahí, ella era su amiga y la iba a defender.

Vaya, vaya. Michelle puede que Valentina no esté en la cocina, pero ella no está sola.

Valentina por su parte desde el lounge aseguró que le parecía que Michelle era una persona difícil de leer y que por el momento no habían podido conectar.