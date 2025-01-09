Así fue el gesto viral de un elefante que detuvo su paso para agradecer a turistas

La naturaleza sigue llamando la atención en medios y redes sociales al sorprender con sus comportamientos, evolución y acciones inexplicables para los seres humanos, como la escena viral de un elefante que se detuvo a agradecer a un grupo de personas.

¿Cómo se vivió el momento viral en el que un elefante se detuvo para agradecer a los turistas?

El momento se vivió en una calle muy turística y transitada, en la que algunos conductores se detuvieron para darles paso a un elefante y su manada, sorprendiendo no solo por su cantidad y por el orden en el que transitaban sino por un gesto de agradecimiento que la mayor de la camada tuvo con quienes les dieron paso.

El gesto de un elefante al levantar su trompa en señal de gratitud se volvió viral. Foto Freepik

En el video que ya alcanza miles de reproducciones, se puede ver como después de pasar la calle, la líder del clan de elefantes se detiene para mirar a los conductores y levanta su trompa haciendo un gesto que quienes se encontraban presentes calificaron como un “gracias”.

¿Cuáles han sido las reacciones de las personas en redes sociales tras ver el gesto de agradecimiento de un elefante hacia los turistas?

Lo que causó revuelo en redes sociales y abrió la conversación sobre la comunicación de los animales y lo conscientes que pueden llegar a ser cuando se actúa con gentileza hacia ellos, un hecho que marcó profundamente a quienes presenciaron este hecho y a quienes vieron en redes sociales el video.

Según expertos, la líder de la manada suele ser la más grande de los ejemplares, aquella que decide el rumbo del grupo y toma las decisiones en pro de la supervivencia, lo que incluye la búsqueda de comida y un lugar seguro para seguir desarrollando sus actividades y creciendo en su entorno.

La líder de la manada sorprendió al detenerse y levantar la trompa en señal de gratitud. Foto Freepik

Las manadas de elefantes se caracterizan por ser sociables y organizados, incluso como se ve en el video, aquellos que cuidan a los elefantes más jóvenes son quienes van en la parte de atrás percibiendo a través del tacto y el olfato los riesgos del entorno.

Respetando que la experiencia respalda al grupo y comunicándose entre ellos de formas directas, en este caso hacia las personas que dieron su paso y respetaron su trayectoria.

¿Cuáles son las recomendaciones que hacen los expertos en caso de encontrarse con animales de esta especie de manera inesperada?

A pesar de la ternura del video y el gesto del animal, los expertos en vida silvestre recomiendan mantener la distancia adecuada en caso de encontrarse en una situación similar, pues en los últimos años se han presentado más de 100 incidentes con elefantes salvajes y turistas.

Lo que puede ser un llamado a la prevención y cuidado no solo del entorno sino del bienestar para las personas que habitan los territorios en los que este tipo de especies son tan comunes, pues aun así la naturaleza continúa siendo impredecible y un misterio en algunas ocasiones para la misma ciencia.