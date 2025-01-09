Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Series, cine y TV

David Sanín revela la verdadera convivencia que hay en MasterChef Celebrity: "Se nota la tensión"

David Sanín compartió un video demostrando si hay rivalidad o no entre varios en MasterChef Celebrity.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
David Sanín
David Sanín revela la verdadera convivencia que hay en MasterChef Celebrity | Foto del Canal RCN.

El programa de cocina de MasterChef Celebrity, 10 años, ha estado generando distintas opiniones por cuenta de la convivencia que se está percibiendo capítulo tras capítulo.

Artículos relacionados

¿Hay rivalidades en MasterChef Celebrity, 10 años?

Ya se comenzaron a ver las que serían rivalidades en MasterChef. Por ejemplo, la locutora Valentina Taguado expresó que no quería trabajar con la actriz Michelle Rouillard, mientras que, Carolina Sabino no quedó contenta al tener que realizar un reto en parejas con su colega Ricardo Vesga.

Asimismo, una de las participantes que ha desatado distintos puntos de vista ha sido la presentadora Violeta Bergonzi, quien ha lanzado distintos comentarios, los cuales son tomados positiva y negativamente.

MasterChef Celebrity, 10 años
Participantes de MasterChef Celebrity, 10 años | Foto del Canal RCN.

Entonces hay quiénes se cuestionan cómo es la verdadera convivencia en MasterChef Celebrity, teniendo en cuenta los recientes altercados y, además, de que las mismas celebridades han dicho que no saben lo que piensan sus compañeros, hasta que se revelan las entrevistas en los capítulos.

Artículos relacionados

En ese sentido, recientemente, el humorista David Danín subió una historia en su perfil de Instagram en el que mostró la realidad de lo que se vive en MasterChef.

¿Cómo es la verdadera convivencia en MasterChef Celebrity?

La presentadora Claudia Bahamón invitó a las celebridades a compartir una tarde en su casa, ahí fue cuando David Sanín decidió exponer la convivencia.

"Se nota ahí mismo la tensión entre los participantes, se siente que acá hay peleas y hay mucho od1o", manifestó jocosamente Davíd Sanín.

Lo anterior como una respuesta sarcástica para quienes critican a los participantes de MasterChef, ya que, en realidad, es notorio que se la llevan de maravilla, incluso Michelle, Violeta y Valentina.

 

Por ende, quedó claro que las celebridades supieron dividir la competencia de la vida real, pues todos aparecieron felices en el hogar de Claudia Bahamón.

Pese a esto, se mantienen las posturas por parte de los internautas y televidentes, quienes no se pierden la producción culinaria a las 8:00 p.m. por el Canal RCN.

MasterChef Celebrity, 10 años
MasterChef Celebrity, 10 años | Foto del Canal RCN.

Artículos relacionados

MasterChef Celebrity, 10 años, no solo se puede ver en la pantalla de TV, también descargando la app del Canal RCN. Clic aquí.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Series, cine y TV

Harry Potter Talento internacional

Harry Potter: icónico personaje de las películas vuelve en la nueva serie

La serie de Harry Potter confirmó el regreso de un icónico personaje de las películas originales, causando emoción entre los fans.

Rebeca Castillo Miss Universe Colombia

¿Por qué Amazonas es el centro de atención en Miss Universe Colombia, el reality?

La representante de Amazonas en Miss Universe Colombia, el reality, es tendencia en redes sociales.

Así quedó la tabla de posiciones de Miss Universe Colombia Miss Universe Colombia

Así quedó la tabla de posiciones de Miss Universe Colombia, el reality ¡Miss Casanare es líder!

Dayana Angulo, Miss Casanare, encabezó la primera tabla de posiciones del reality tras el reto de mostrarse al natural y en fotos.

Lo más superlike

Yina Calderón Yina Calderón

Con tono honesto, Yina Calderón aconseja: “No sean como yo, estudien” | VIDEO

Yina Calderón se sinceró en torno a quienes anhelan seguir sus pasos y sorprendió su directa respuesta.

Imagen de la cordillera del Himalaya, epicentro de la falla que preocupa a la ciencia. Curiosidades

¿Se partirá en dos el planeta? estas son las causas que preocupan a los expertos

Candidata de Miss Universe Colombia, el reality padece de lupus eritematoso sistémico Salud

¿Qué es el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad que padece una candidata de Miss Universe Colombia, el reality?

Yery Mua hizo denuncia en redes sociales Talento internacional

Yeri Mua denuncia intimidaciones en su contra y señala a un reconocido influencer

Altafulla y Karina celebrando su éxito musical en familia Altafulla

Así celebró Altafulla junto a Karina García un éxito musical ¡Festejo familiar!