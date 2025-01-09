David Sanín revela la verdadera convivencia que hay en MasterChef Celebrity: "Se nota la tensión"
David Sanín compartió un video demostrando si hay rivalidad o no entre varios en MasterChef Celebrity.
El programa de cocina de MasterChef Celebrity, 10 años, ha estado generando distintas opiniones por cuenta de la convivencia que se está percibiendo capítulo tras capítulo.
¿Hay rivalidades en MasterChef Celebrity, 10 años?
Ya se comenzaron a ver las que serían rivalidades en MasterChef. Por ejemplo, la locutora Valentina Taguado expresó que no quería trabajar con la actriz Michelle Rouillard, mientras que, Carolina Sabino no quedó contenta al tener que realizar un reto en parejas con su colega Ricardo Vesga.
Asimismo, una de las participantes que ha desatado distintos puntos de vista ha sido la presentadora Violeta Bergonzi, quien ha lanzado distintos comentarios, los cuales son tomados positiva y negativamente.
Entonces hay quiénes se cuestionan cómo es la verdadera convivencia en MasterChef Celebrity, teniendo en cuenta los recientes altercados y, además, de que las mismas celebridades han dicho que no saben lo que piensan sus compañeros, hasta que se revelan las entrevistas en los capítulos.
En ese sentido, recientemente, el humorista David Danín subió una historia en su perfil de Instagram en el que mostró la realidad de lo que se vive en MasterChef.
¿Cómo es la verdadera convivencia en MasterChef Celebrity?
La presentadora Claudia Bahamón invitó a las celebridades a compartir una tarde en su casa, ahí fue cuando David Sanín decidió exponer la convivencia.
"Se nota ahí mismo la tensión entre los participantes, se siente que acá hay peleas y hay mucho od1o", manifestó jocosamente Davíd Sanín.
Lo anterior como una respuesta sarcástica para quienes critican a los participantes de MasterChef, ya que, en realidad, es notorio que se la llevan de maravilla, incluso Michelle, Violeta y Valentina.
Por ende, quedó claro que las celebridades supieron dividir la competencia de la vida real, pues todos aparecieron felices en el hogar de Claudia Bahamón.
Pese a esto, se mantienen las posturas por parte de los internautas y televidentes, quienes no se pierden la producción culinaria a las 8:00 p.m. por el Canal RCN.
MasterChef Celebrity, 10 años, no solo se puede ver en la pantalla de TV, también descargando la app del Canal RCN.