Jessie J pospone su gira por Europa tras anunciar una segunda cirugía por cáncer de mama

La cantante Jessie J sorprendió a sus fans al anunciar que deberá someterse a una nueva intervención médica debido a su cáncer de mama. Esta situación la obligó a reprogramar su gira europea y a cancelar definitivamente la etapa estadounidense.

¿Por qué Jessie J se someterá a una segunda cirugía?

En junio de 2025, Jessie J comunicó que había sido diagnosticada con cáncer de mama. Tras una cirugía realizada en julio, la artista afirmó que los resultados habían sido positivos, asegurando que no había señales de expansión de la enfermedad.

Sin embargo, a finales de agosto, su situación cambió. A través de sus redes sociales, la cantante informó que todavía era necesario un nuevo procedimiento quirúrgico para poder continuar con su proceso de recuperación.

En un video publicado en Instagram, Jessie J expresó que se siente frustrada y triste, aunque reconoció que, pese a su complejidad, la decisión es necesaria para priorizar su salud y volver más fuerte a los escenarios.

Los seguidores de la intérprete no dudaron en demostrarle su cariño y comprensión a través de los comentarios. De manera instantánea, la cantante expresó su agradecimiento por el apoyo recibido:

Ahora mismo estoy leyendo estos comentarios en la cama, llorando a lágrima viva. El AMOR, el APOYO y la COMPRENSIÓN. Se sienten. GRACIAS🫂

¿Qué pasará con la gira europea de Jessie J y sus fechas en Estados Unidos?

La gira europea de Jessie J, que inicialmente estaba programada para el otoño de 2025, ha sido pospuesta para abril de 2026. Esto permitirá que la artista disponga del tiempo suficiente para recuperarse y cumplir con el periodo de reposo que exige la cirugía.

La gira europea de Jessie J ha sido pospuesta para 2026 / (Foto de AFP)

Por otro lado, el calendario estadounidense ha tenido que ser cancelado. Según el comunicado de la cantante, no fue posible encontrar nuevas fechas que coincidieran con la disponibilidad de los recintos. Jessie J aseguró que espera cumplir con ese compromiso en el futuro: “Es algo que quiero hacer, pero cuando sea el momento adecuado”.

¿Cómo se refleja esto en la nueva música de Jessie J?

El 29 de agosto de 2025, Jessie J lanzó “Believe in Magic”, un sencillo que los fans percibieron como un reflejo de la superación personal y la persistencia que han marcado su carrera. La cantante explicó que, aunque esta canción fue escrita en 2022, durante su embarazo, hoy en día la siente más suya que nunca.

Jessie J sorprende con el lanzamiento de “Believe in Magic”/ (Foto de AFP)

Además, ha estrenado otras canciones como “No Secrets” y “Living My Best Life”, sin confirmar todavía un álbum completo. De acuerdo con internautas, esta estrategia de publicar sencillos mantiene la expectativa sobre un posible proyecto mayor y, al mismo tiempo, muestra la madurez y el crecimiento personal que la artista está atravesando.