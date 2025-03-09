Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
El Conjuro 4: Michael Chaves revela detalles el capítulo final más oscuro de la saga de terror

El director de la saga reveló le apuesta por un estilo clásico y terror psicológico inspirado en el cine de los 80.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Michael Chaves presenta la historia más oscura de la saga del Conjuro
La franquicia de terror más taquillera llega a su conclusión, y el cineasta adelantó en una entrevista detalles de El Conjuro. (Foto: Santiago Felipe / Getty Images / AFP y Foto: Frederic J. Brown / AFP)

La franquicia de terror más taquillera de la última década llega a su final con El Conjuro 4: Los Últimos Ritos, que se estrenará este 4 de septiembre de 2025. Inspirada en los casos paranormales investigados por Ed y Lorraine Warren, el film será el capítulo definitivo de una historia que conquistó a millones de espectadores.

¿Por qué el cierre de la saga “El Conjuro” tendrá una historia más oscura?

Patrick Wilson y Vera Farmiga regresan como los investigadores paranormales, en una trama que el director Michael Chaves describe como la más ateradora y compleja de la saga.

Ambientada en 1986, la cinta se centra en un caso que pondrá a prueba la fe, el amor y los recuerdos más profundos de los Warren.

Según adelantó Chaves en entrevista con Fotogramas, el objetivo fue crear un cierre que otorgue sentido a toda la trayectoria de los personajes.

El director señaló que esta vez los demonios no solo se manifiestan a través de fenómenos paranormales, sino que utilizarán el pasado de la pareja como un arma para debilitar su vínculo.

La película también incluirá la participación de Judy, la hija de los Warren, interpretada por Mia Tomlinson, quien se convierte en una pieza clave en la narrativa.

Además, se mostrará a una joven Lorraine, encarnada por Madison Lawlor, en secuencias que revelarán pasajes desconocidos de su vida.

Vera Farmiga confesó haber sentido energías extrañas al leer el guion de El Conjuro. Foto AFP/Angela Weiss

Chaves, que ya estuvo al frente de El Conjuro 3: Obligado por el demonio y La Monja 2, destacó que en esta ocasión quiso recuperar un estilo clásico del género, alejándose de lo sangriento para enfocarse en una atmósfera opresiva e inquietante.

El secreto de El Conjuro 4 para ser un éxito, según su director

El director explicó que la ambientación de ‘Los últimos ritos’ toma inspiración directa del cine de terror de los años 80, con referencias a títulos como El resplandor y Terror en Amityville.

La religión y los símbolos católicos vuelven a ocupar un lugar central en la trama, mostrando la fe como refugio y, al mismo tiempo, como campo de batalla frente al mal.

Chaves también reconoció la influencia de directores como Alfred Hitchcock y Ridley Scott en su manera de narrar y en el uso de la tensión.

Para el cineasta, la clave de esta película está en el retrato de Ed y Lorraine, y en cómo los actores Patrick Wilson y Vera Farmiga lograron tener una conexión que trascendió más allá de la pantalla.

