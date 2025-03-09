Yeferson Cossio mostró su reacción tras el nacimiento de Lucca, segundo hijo de Cintia Cossio

En las últimas horas, el nombre de la creadora de contenido digital llamada Cintia Cossio se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la noticia de que nació su segundo hijo llamado Lucca, fruto de su especial relación con Jhoan López.

Artículos relacionados Talento nacional El cantante Big Mancilla sufrió accidente cerebrovascular: esto se sabe

Esta fue la reacción de Yeferson Cossio tras el nacimiento de su segundo sobrino

La noticia de la llegada del segundo hijo de Cintia Cossio la reveló a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de siete millones de seguidores que dio a luz el pasado 1 de septiembre del presente año.

Además, en las fotografías se evidencia que Cintia está atravesando por uno de los momentos más importantes de su vida, pues, es importante saber que ya tiene experiencia en la maternidad tras darle una calidad de vida a su primogénito Thiago. Así también, se evidencia en las fotografías que contó con la presencia de su hermano Yeferson Cossio.

¿Qué dijo Yeferson Cossio tras el nacimiento de su segundo sobrino? | Foto: Canal RCN

Recientemente, Yeferson Cossio compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram donde cuenta con más de 12 millones de seguidores, la especial noticia que recibió tras el nacimiento de su segundo sobrino, pues expresó las siguientes palabras:

“Bienvenido a la familia. Ya nació el sobrinito. La última fotografía fue cuando nació Thiago”, añadió Yeferson Cossio.

Artículos relacionados Talento internacional Murió reconocida presentadora súbitamente a sus 42 años, así la despidieron sus colegas

¿Qué celebridades han reaccionado al nacimiento de Lucca?

Cabe destacar que varias celebridades que hacen parte del mundo del entretenimiento no han pasado por alto la llegada del nacimiento de Lucca, el segundo hijo de Cintia Cossio y Jhoan López, generando una ola de comentarios positivos mediante las redes sociales

Reacciones de famosos tras nacimiento del segundo hijo de Cintia Cossio. | Foto: Canal RCN

Así también, reconocidas celebridades que hacen parte del entretenimiento como: Ignacio Baladán, Emiro Navarro, Karely Ruíz y muchos más, han comentado al respecto en su reciente publicación, expresando las siguientes palabras:

Artículos relacionados Paola Turbay Paola Turbay rompió el silencio tras semanas de la muerte de su primo Miguel Uribe: “Estoy afectada”