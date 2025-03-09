Yeferson Cossio mostró su reacción tras el nacimiento de Lucca, segundo hijo de Cintia Cossio
Yeferson Cossio compartió en redes la emoción que sintió tras el nacimiento de Lucca, el segundo hijo de su hermana Cintia Cossio.
En las últimas horas, el nombre de la creadora de contenido digital llamada Cintia Cossio se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales tras confirmarse la noticia de que nació su segundo hijo llamado Lucca, fruto de su especial relación con Jhoan López.
Esta fue la reacción de Yeferson Cossio tras el nacimiento de su segundo sobrino
La noticia de la llegada del segundo hijo de Cintia Cossio la reveló a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que cuenta con más de siete millones de seguidores que dio a luz el pasado 1 de septiembre del presente año.
Además, en las fotografías se evidencia que Cintia está atravesando por uno de los momentos más importantes de su vida, pues, es importante saber que ya tiene experiencia en la maternidad tras darle una calidad de vida a su primogénito Thiago. Así también, se evidencia en las fotografías que contó con la presencia de su hermano Yeferson Cossio.
Recientemente, Yeferson Cossio compartió, a través de su cuenta oficial de Instagram donde cuenta con más de 12 millones de seguidores, la especial noticia que recibió tras el nacimiento de su segundo sobrino, pues expresó las siguientes palabras:
“Bienvenido a la familia. Ya nació el sobrinito. La última fotografía fue cuando nació Thiago”, añadió Yeferson Cossio.
¿Qué celebridades han reaccionado al nacimiento de Lucca?
Cabe destacar que varias celebridades que hacen parte del mundo del entretenimiento no han pasado por alto la llegada del nacimiento de Lucca, el segundo hijo de Cintia Cossio y Jhoan López, generando una ola de comentarios positivos mediante las redes sociales
Así también, reconocidas celebridades que hacen parte del entretenimiento como: Ignacio Baladán, Emiro Navarro, Karely Ruíz y muchos más, han comentado al respecto en su reciente publicación, expresando las siguientes palabras:
“Felicidades, mi amor, preciosa”, “Felicidades nena, Dios los bendiga”, “Siempre regia, felicidades hermosas”, “morí de amor”, “Qué familia tan bonita, la que han construido”, “Qué familia tan bonita. Felicidades a todos”, “Ustedes son la muestra perfecta de que los hogares perfectos sí existen”, “Admiramos la madre ejemplar que eres, Cintia”, detallaron las celebridades.