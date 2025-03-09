Paola Turbay rompió el silencio tras semanas de la muerte de su primo Miguel Uribe: “Estoy afectada”

Paola Turbay se ha posicionado como una de las actrices más destacadas del país por su amplia trayectoria profesional y ser una de las protagonistas de ‘Ana de nadie’, una producción del Canal RCN.

Además, el nombre de la actriz ha sido tendencia en las últimas semanas tras el fallecimiento del senador Miguel Uribe Turbay, quien falleció el pasado 11 de agosto y compartían un parentesco en común, pues eran primos.

Paola Turbay reapareció en redes tras fallecimiento de Miguel Uribe: ¿qué dijo?

Cabe destacar que en las últimas semanas el país se ha vestido de luto tras el fallecimiento del candidato a la presidencia de Colombia, Miguel Uribe, luego de dos meses de lucha tras un desafortunado hecho que vivió en un evento público.

Por su parte, Paola Turbay fue una de las celebridades más destacadas en la industria del entretenimiento que atravesó por una difícil situación a causa del fallecimiento de su primo, al igual que todos sus allegados.

¿Qué dijo Paola Turbay luego de reaparecer en redes? | Foto: Canal RCN

Luego de varias semanas sin que Paola se pronunciara en redes sociales tras el fallecimiento de su primo, compartió recientemente a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 1 millón de seguidores y expresó las siguientes palabras:

“Bueno, ayer tenía ganas de subir este video, pero no pude porque ando medio averiada. La verdad, he estado distanciada de estas redes porque he estado baja de nota por los temas familiares, temas de país, del planeta. No sé, todo este tema de la humanidad que somos ahora me afecta un poco”, añadió Paola.

Con base en estas palabras, Paola hizo una referencia tras el dolor que ha sentido desde que falleció su primo. También, reveló que está orgullosa de cumplir varios días de existencia:

“Ayer estaba cumpliendo 20.000 días en este planeta. Me pareció superbonito, es un montón. Esto simplemente es una escuela de la vida, cada día es un regalo, no hay que tomar ningún día por sentado”, detalló la actriz.

¿Cómo se despidió Paola Turbay de su primo Miguel Uribe?

Recordemos que Paola Turbay manifestó su dolor durante su presencia en los actos fúnebres de Miguel, en donde aparecieron varias celebridades, figuras públicas y todos los allegados tras su desafortunada partida.

¿Cómo fue la despedida de Paola Turbay con Miguel Uribe? | Foto: Canal RCN

De este modo, Paola compartió en sus redes sociales la especial admiración que sentía por el precandidato político, quien no solo fue un pilar fundamental en su vida, sino que también, dejó un gran legado político por su amplia trayectoria profesional.