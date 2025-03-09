Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
La exorbitante cifra que paga la mamá de Karina García solo en arriendo en Estados Unidos

La mamá de Karina García le contó a su hija que le subió el arriendo en Estados Unidos. Es mucho dinero.

A través de una transmisión en vivo, la influenciadora Karina García grabó el momento en el que sostuvo una conversación telefónica con su mamá, quien vive en Estados Unidos.

¿Cómo es la relación de Karina García con su mamá?

Aunque son pocos los datos que se conocen sobre la mujer que le dio la vida a la modelo paisa, quedó demostrado que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia tiene una buena relación con ella y, además, que le ayuda a pagar un arriendo en el territorio norteamericano.

Lo sorprendente de todo es que, en dicha conversación, la señora le contó a la influenciadora que le subió el pago del alquiler en donde vive, así que se reveló la estrepitosa suma que paga.

¿Cuánto paga de arriendo la mamá de Karina García en Estados Unidos?

La mamá de Karina García le estaba diciendo que tenía un poco de preocupación, pues la renta le incrementó. Enseguida, la creadora de contenido antioqueña le dijo que no se preocupara, ya que ella le iba a seguir ayudando con la mitad del precio y, además, le agregará el dinero que subió.

Fue entonces cuando la señora dio a entender que paga 2.300 dólares, que son un poco más de nueve millones de pesos en Colombia. Por obvias razones, la cifra asombró.

Después, Karina García le respondió a su mamá que se tranquilizara, pues ella le iba a seguir colaborando con 1.000 dólares y además los 300 que le subieron al arriendo en Estados Unidos, lo cual es un poco más de cinco millones de pesos colombianos.

"Mami, pero no te preocupes. Mira: tú pagas, yo te doy 1.000 al mes, ahora te doy 1.300, o sea, esos 300 que te subieron, yo te los doy", expresó Karina García.

Enseguida, la señora le agradeció a su hija, mientras que, la influencer le comentó que mientras ella se encuentre bien, todos sus allegados lo van a estar también. Por su parte, los internautas y seguidores de la exparticipante de La casa de los famosos catalogaron a Karina García como una buena hija.

