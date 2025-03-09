'Chicho' Arias, exparticipante de MasterChef, tuvo cambio extremo tras bajar 50 kilos: así luce

Recientemente, el comediante Mauricio Arias, más conocido como 'Chicho' Arias, sorprendió en la pantalla televisiva. Esto se dio por su cambio físico, así que dio a conocer cómo logró disminuir una significativa cantidad de medidas.

¿Cómo se ve actualmente 'Chicho' Arias tras bajar de peso?

'Chicho' estuvo como invitado en Manos Arriba, el aftershow de MasterChef Celebrity, allí recordó su paso en el formato culinario del Canal RCN, cuando perteneció al popular grupo que se hacía llamar como los analfabetas del sabor.

No obstante, para los seguidores y televidentes fue imposible no notar la transformación física que tuvo el humorista, ya que está delgado y, además, su rostro también se ve cambiado.

En ese orden de ideas, uno de los internautas, quienes interactúan en el programa, escribió en redes sociales que el cambio del antioqueño fue extremo, de modo que el exparticipante de MasterChef confesó que bajó 50 kilos.

'Chicho' Arias tras bajar de peso | Foto del Canal RCN.

¿Cómo 'Chicho' Arias logró bajar 50 kilos?

De acuerdo con 'Chicho' Arias tomó la decisión de mandarse a operar, pues su salud se lo pedía. Gracias a ello, hoy en día se siente más conforme y tranquilo.

"Me operaron y bajé 50 kilos, yo creo que me demoré un año, entre 10 meses y un año me demoré... Sigo ahí, sobre todo aliviado", reveló el comediante.

En adición, indicó que sigue siendo el mismo, pues aunque su transformación física es notoria, las risas se mantienen intactas.

A continuación, el video del momento en el que 'Chicho' contó cómo logró bajar de peso:

¿Quiénes ya fueron eliminados de MasterChef Celebrity?

MasterChef Celebrity celebra sus 10 años con una temporada en donde Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y la chef mexicana Belén Alonso están más exigentes que nunca, además de que las celebridades de este año han demostrado un buen nivel.

Por el momento, son varios los eliminados, algunos causaron sorpresas y pronto se conocerá el nombre de uno nuevo. La primera en irse fue Yesenia Valencia, quien abandonó la competencia, luego fueron eliminados: Rodrigo Candamil, René Higuita, Luly Bossa, Andrea Guzmán, Mario Alberto Yepes, Jorge Herrera y Julián Zuluaga.

MasterChef Celebrity celebra 10 años | Foto del Canal RCN.

