Laura de León dejó enigmático mensaje en medio de rumores de separación con Salomón Bustamante

La actriz Laura de León sorprendió a sus seguidores al pronunciarse en medio de rumores de separación con Salomón Bustamante: "No compares".

Laura de León sorprendió con mensaje en redes
Laura de León lanzó mensaje en redes en medio de dudas con Salomón Bustamante. (Fotos Canal RCN)

Los nombres de Laura de León y Salomón Bustamante han estado en el foco de la prensa del mundo del entretenimiento en las últimas semanas tras rumores de una posible crisis y separación.

¿Cuál fue el mensaje que dejó Laura de León en sus redes en medio de rumores de separación con Salomón Bustamante?

La pareja tiene a sus seguidores llenos de preguntas y dudas ante su evidente distanciamiento y sus mensajes en los últimos días.

Precisamente, la actriz compartió unos curiosos mensajes en sus historias de Instagram en la jornada del 3 de septiembre en donde avivó los rumores de crisis con Salomón Bustamante.

Laura de León compartió una primera frase en la que se mostró reflexiva y habló acerca de la importancia de agradecer y valorar lo que se tiene.

No compares tu camino con el de otros, porque cada quien carga su propio destino. No reniegues por lo que falta, agradece lo que ya tienes, pues lo que para ti es poco, para otros sería un sueño.

Seguido a esta frase, la actriz compartió otra curiosa imagen en la que mostró una tasa de té con otros mensajes que han generado dudas en sus fans.

Cuida lo que comes, bebes y piensas.

¿Qué ha dicho Salomón Bustamante en medio de rumores de ruptura con Laura de León?

Estos nuevos mensajes de Laura de León en sus redes sociales han empezado a compartirse en diferentes páginas de entretenimiento y muchos se preguntan por la razón detrás de estos.

Cabe resaltar que, el presentador Salomón Bustamante compartió recientemente unas curiosas publicaciones en su cuenta oficial de Instagram en donde primero se dejó ver cantando canción de despecho de Beéle y seguido a esto lanzó irónico mensaje ante los rumores.

Precisamente, Salomón confrontó a un internauta que le indagó sobre Laura y puso en duda su matrimonio.

Salomón Bustamante reaccionó a rumores de ruptura de Laura de León
Salomón Bustamante se mostró cantando en medio de rumores de ruptura con Laura de León. (Fotos Canal RCN)

¿Cómo empezaron los rumores de ruptura entre Laura de León y Salomón Bustamante?

Los rumores de crisis y separación entre Laura de León y Salomón Bustamante empezaron semanas atrás cuando ambos empezaron a dejarse de mostrar juntos en redes sociales y eventos públicos.

A este sorpresivo distanciamiento se le sumó el hecho que Salomón dejara de seguir en redes sociales a la actriz, algo que encendió las alarmas

Todo esto sumado a los enigmáticos mensajes de ambos en sus redes sociales han hecho que muchos crean que la relación de ellos llegó a su final.

Cabe resaltar que, ni Laura de León ni Salomón Bustamante se han pronunciado al respecto para negar o confirmar los rumores de separación.

Laura de León se pronunció ante rumores de separación
Laura de León y Salomón Bustamante tienen en duda a sus seguidores. (Fotos Canal RCN)
