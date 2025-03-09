Así fue el homenaje al ‘Pibe’ Valderrama en su cumpleaños 64: "a la altura de su carrera"

Carlos “El Pibe” Valderrama celebró sus 64 años con múltiples muestras de cariño por parte de clubes, instituciones y seguidores que conocen su trayectoria y lo recuerdan como un gran referente del fútbol sudamericano.

¿Cómo homenajearon a Carlos “El Pibe” Vladerrama en su cumpleaños?

“El Pibe” como muchos lo conocen fue tendencia en redes sociales gracias a los mensajes de felicitación que llegaban cada hora desde diferentes partes del mundo, entre los que se destacan personajes importantes y entidades como la FIFA y la Conmebol, quienes dedicaron palabras de admiración y agradecimiento.

Los equipos como el Deportivo Cali también rindieron homenaje a la huella deportiva que dejó en su historia durante los años ochenta, al igual que Junior de Barranquilla, con quien levantó títulos y se convirtió en un ídolo al que llamaron “La magia del fútbol hecha persona”.

Todos estos mensajes llenaron de emoción al exfutbolista, quien también se tomó un tiempo para agradecer por los mensajes y por el homenaje que rendían a su legado futbolístico a través de las redes sociales, acompañando la fecha especial de fotografías antiguas y videos con los mejores momentos de su carrera.

¿Qué huella dejó Carlos “El Pibe” Valderrama en el fútbol colombiano e internacional?

“El Pibe” Valderrama es considerado uno de los futbolistas más influyentes en la historia del deporte colombiano, pues con la selección disputó tres Copas del Mundo siendo capitán en cada una de ellas, además jugó 11 partidos con la selección consolidándose como un líder nato tanto dentro como fuera de la cancha.

Junior y Deportivo Cali recordaron la huella imborrable que dejó “El Pibe” en su historia. (Foto Eva Marie Uzcategui / Getty Images via AFP)

Su visión y liderazgo al guiar al equipo fue lo que permitió ser reconocido en diferentes momentos como deportista del año y mejor jugador de la Copa América 1987, además de ocupar un lugar entre los 5 mejores futbolistas en la historia de Colombia.

¿Cómo sigue celebrando "El Pibe" Valderrama su aniversario?

Su cumpleaños fue el 2 de septiembre, y aunque la fecha pasó, los seguidores continúan mensajeándolo y rindiendo homenaje a su vida e historia a través de las redes sociales, planeando extender esta celebración por lo menos una semana más.

Además, el exfutbolista planea realizar un encuentro especial en el estadio Metropolitano junto a fanáticos y familiares para vivir un homenaje a la altura de su carrera.

¡64 años de magia! Carlos “El Pibe” Valderrama recibió homenajes de todo el mundo. Foto Freepik

Carlos “El Pibe” Valderrama no solo celebra un año más de vida, sino también la certeza de que su nombre quedará escrito para siempre en la historia del fútbol colombiano y mundial.