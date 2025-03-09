Exnovio de Laura González expuso a su nueva pareja sentimental | FOTO

Juan Martín, exnovio de Laura González, compartió detalles de su nueva pareja en redes sociales.

¿Cuál fue la polémica entre Juan Martín y Laura González?

Recordemos que la exparticipante de La casa de los famosos Colombia compartió detalles de cómo fue su relación con el empresario Juan Martín.

Todo empezó porque recibió constantes amenazas por parte de Martín, ya que le exigía devolverle todos los regalos que le había brindado y advertencias a la familia.

Recordemos que la pareja viajó a Dubái, donde disfrutó de varios momentos especiales y compartió algunos lujos. Martín le regaló distintos bolsos de las marcas como Channel, Hermés Paris y muchas más.

¿Cuál es la nueva pareja de Juan Martín, exnovio de Laura González?

A través de redes sociales, el empresario reveló detalles de su nueva pareja. En su cuenta de Instagram, con millones de seguidores, compartió una foto junto a una mujer de vestido negro.

La imagen llamó la atención de sus fanáticos, ya que la mujer aparece tomada de la mano con Martín en un lujoso restaurante.

Hay que resaltar que la imagen no muestra el rostro de la posible novia por lo que genera sospechas entre varios seguidores.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Juan Martín tras revelar su nueva pareja?

La publicación causo gran revuelo en redes sociales, ya que Juan no coloco ninguna descripción en la fotografía.

Sin embargo, varios internautas comentaron las sospechas. "No le regales mucho para que no te duele tanto cuando te dejen"; "No era pues una monda?", "Mereces ser feliz"; "Sé feliz Martin y olvídate ya del pasado lo pasado", fueron algunos comentarios de internautas.

Por el momento, el exnovio de Laura González no ha compartido más detalles de su romance y se espera que en las próximas semanas se conozca más sobre su nuevo romance.

Por otra parte, Laura González no volvió a mencionar a Martín y se encuentra enfocada en sus proyectos personales.