Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yailin la más viral recibe críticas por peso y apariencia de su hija con Anuel AA

Algunos internautas se mostraron preocupados por la salud de la hija de Yailin y Anuel debido al peso que parece tener.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Yailin la más viral es criticada por peso de su hija con Anuel AA, Cattleya.
Yailin la más viral es criticada por peso de su hija con Anuel AA.

En sus redes sociales, la polémica y famosa cantante dominicana de música urbana conocida como Yailin la más viral reveló un video y fotos de lo que fue un día como madre e hija con su pequeña Cattleya, quien tiene más de dos años y medio de edad, a quien tuvo con el cantante boricua conocido como Anuel AA.

Artículos relacionados

¿Cuáles son las fotos y video por los que las personas opinaron del peso de la hija de Yailin?

Yailin se mostró muy amorosa con la niña, diciéndole que iban a pasar un día precioso juntas, yendo al salón de belleza para hacerse las uñas y retocarse el cabello. Después de consentirla con abrazos, palabras lindas y besos, Yailin también mostró las fotos de cómo les fue con esa actividad planeada.

Se trata de postales en las que se ve a la niña muy contenta disfrutando con su madre de cómo la pone linda, pues incluso Yailin es quien le lava el cabello a la niña. Este día familiar fue compartido por cuentas de chismes en Instagram y los internautas no se tardaron en dar sus opiniones.

¿Qué dijeron los usuarios de redes sociales al ver a la hija de Yailin y Anuel?

Muchos fans de la cantante la felicitaron por la belleza de su cariño hacia la niña y por lo feliz que se veía la pequeña.

No obstante, muchos otros internautas no dudaron en destacar un detalle que, según ellos, les preocupa y es la salud de la pequeña, pues consideran que ya está pasando el sobrepeso e incluso llegando a la obesidad y llegan a esas conclusiones solo con las imágenes compartidas.

Yailin viajó a Colombia a cambiarse su diseño de sonrisa
Yailin mostró cómo quedó tras hacerse cambio en sus dientes en Colombia. (AFP: Ivan Apfel)

En los comentarios, le piden a Yailin que controle la dieta de la pequeña y que le de alimentos saludables como verduras y proteínas, disminuyendo los carbohidratos. Otras personas, por su parte, culpan a las pantallas por la poca actividad física que pueda tener la niña y le piden a Yailin más atención con esto.

Otras personas incluso preguntan por la dieta de Cattleya para aumentar el peso de sus niños, pues consideran que están muy delgados y así se llenan las publicaciones de comentarios sobre la apariencia y el peso de una niña de menos de tres años.

Artículos relacionados

Algunos usuarios de redes sociales las defendieron, señalando que nadie vive con ellas como para conocer realmente su dieta y que no deberían hablar así de una niña, pues la pueden afectar.

Yailin 'la más viral' publicó un video bailando con Karina García
Yailin 'la más viral' dejó ver su cercanía con Karina García al compartir en sus redes cómo disfrutan bailando. (Foto: Theo Wargo/Getty Images/AFP)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W envió una reflexión sobre el caos y la búsqueda de la perfección. Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W envía reflexivo mensaje sobre la perfección y ‘lo real’

La influencer Luisa Fernanda W quiso darles algunos consejos a sus fans sobre la búsqueda de la perfección y las vidas más reales.

Yina Calderón envía parte de tranquilidad a sus hermanas y a 'La Toxicosteña' por su participación en el reality, 'La mansión de Luinny'. Yina Calderón

Yina Calderón envía un parte de tranquilidad a sus hermanas y 'La Toxicosteña': “estoy bien”

Debido a todo lo que ha vivido Yina Calderón en ‘La mansión de Luinny’, la influencer y DJ decidió aclararles a sus hermanas y a su amiga ‘Toxicosteña’ que está bien.

Niña se disfraza de Yina Calderón mientras está en la 'Mansión de Luinny' y el equipo de la influencer lo comparte. Yina Calderón

Niña se disfraza de Yina Calderón y el equipo de la influencer se enorgullece

Mientras Yina Calderón está en el reality ‘La mansión de Luinny’, una pequeña fan se quiso disfrazar de ella en Halloween.

Lo más superlike

Shakira agradece a Colombia por los nueve conciertos en su gira y comparte fotos del show en Bogotá. Shakira

Shakira agradece a Colombia por su gira y publica fotos y videos de su show en Bogotá: “los amo”

Shakira definió lo que el país que la vio nacer significa para ella y agradeció a sus fans por “volar alto” con ella.

Así reaccionó Alexa Torres al ser confirmada como habitante de La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Así reaccionó Alexa Torres al convertirse en la nueva habitante de La casa de los famosos Colombia 3

El misterioso mensaje de Nodal en redes: “Espero así suene mi viajecito al cielo" Christian Nodal

Nodal dejó curioso mensaje avivando rumores sobre su relación con Ángela: “Mi viajecito al cielo"

Curiosidades

¿Qué significa hurgarse la nariz?, según la psicología

Fiscalía de México dio nuevos detalles del asesinato de B-King y Regio Clown Talento nacional

Fiscalía de México dio nuevos e impactantes detalles sobre el caso de B-King y Regio Clown