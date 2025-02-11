Yailin la más viral recibe críticas por peso y apariencia de su hija con Anuel AA

En sus redes sociales, la polémica y famosa cantante dominicana de música urbana conocida como Yailin la más viral reveló un video y fotos de lo que fue un día como madre e hija con su pequeña Cattleya, quien tiene más de dos años y medio de edad, a quien tuvo con el cantante boricua conocido como Anuel AA.

¿Cuáles son las fotos y video por los que las personas opinaron del peso de la hija de Yailin?

Yailin se mostró muy amorosa con la niña, diciéndole que iban a pasar un día precioso juntas, yendo al salón de belleza para hacerse las uñas y retocarse el cabello. Después de consentirla con abrazos, palabras lindas y besos, Yailin también mostró las fotos de cómo les fue con esa actividad planeada.

Se trata de postales en las que se ve a la niña muy contenta disfrutando con su madre de cómo la pone linda, pues incluso Yailin es quien le lava el cabello a la niña. Este día familiar fue compartido por cuentas de chismes en Instagram y los internautas no se tardaron en dar sus opiniones.

¿Qué dijeron los usuarios de redes sociales al ver a la hija de Yailin y Anuel?

Muchos fans de la cantante la felicitaron por la belleza de su cariño hacia la niña y por lo feliz que se veía la pequeña.

No obstante, muchos otros internautas no dudaron en destacar un detalle que, según ellos, les preocupa y es la salud de la pequeña, pues consideran que ya está pasando el sobrepeso e incluso llegando a la obesidad y llegan a esas conclusiones solo con las imágenes compartidas.

En los comentarios, le piden a Yailin que controle la dieta de la pequeña y que le de alimentos saludables como verduras y proteínas, disminuyendo los carbohidratos. Otras personas, por su parte, culpan a las pantallas por la poca actividad física que pueda tener la niña y le piden a Yailin más atención con esto.

Otras personas incluso preguntan por la dieta de Cattleya para aumentar el peso de sus niños, pues consideran que están muy delgados y así se llenan las publicaciones de comentarios sobre la apariencia y el peso de una niña de menos de tres años.

Algunos usuarios de redes sociales las defendieron, señalando que nadie vive con ellas como para conocer realmente su dieta y que no deberían hablar así de una niña, pues la pueden afectar.