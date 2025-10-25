Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Periodista es fuertemente criticado por decir que Yailin puede ser la próxima Shakira

Yailin agradeció las palabras del entrevistador argentino, quien, además, la comparó con Jennifer López y hasta Taylor Swift.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Periodista compara a Yailin con Shakira e internautas reaccionan y lo critican.
Periodista compara a Yailin con Shakira e internautas reaccionan.

En las redes sociales se hizo viral una interesante entrevista que le hicieron a la cantante dominicana de música urbana conocida como Yailin la más viral.

¿Qué dijo el periodista sobre Yailin y Shakira para recibir tantas críticas?

Se trata de un aparte de la entrevista en la que un periodista argentino tuvo la oportunidad de exaltarla en medio de lo que sería su camerino para algún evento, pues en el clip se ve cómo al fondo le están arreglando el pelo a la cantante.

Lo que llama la atención del video es la comparación que el comunicador hace de Yailin con otras artistas como Shakira, Jennifer López y Taylor Swift. Y es que el hombre arranca preguntándole cómo se siente de haber llegado a escenarios que ya ocuparon esas artistas, haciendo énfasis en que podría ser la próxima Shakira.

Al responder, Yailin se ve gratamente sorprendida y halagada por las palabras del periodista y comenta que ella solo tiene 22 años y tres dedicada a la música, dando a entender que tiene mucho tiempo más para recorrer e incluso mencionando que le ha tomado menos tiempo tener logros que a las demás les costaron más años.

¿Por qué consideran que es un insulto comparar a Yailin con Shakira?

Los comentarios de los internautas no se dieron a esperar y las críticas, tanto para el periodista como para Yailin, llegaron de inmediato. Algunos mencionan que el profesional de la comunicación debe estudiar más, ya que no conoce cómo fueron los inicios de Shakira y recordando que desde muy pequeña la barranquillera llenaba escenarios.

Además, otros internautas comentaron que Yailin no tiene ni la mitad de la preparación de Shakira por la cantidad de estudios que tiene la colombiana, así como los 7 idiomas que ha aprendido a lo largo de su vida, los instrumentos que sabe tocar y las composiciones que ha hecho.

Manelyk González reaccionó a polémica entre Yailin y Marcela Reyes
Manelyk González le contestó a Marcela Reyes tras video en contra de Yailin. (Fotos Canal RCN y AFP: Dimitrios Kambouris)

Otros usuarios de las redes se tomaron el video un poco más relajados y bromearon al decir que Yailin y Shakira sí se parecen pero a la dominicana le falta el talento, la voz, el baile y la afinación para ser como la colombiana.

Yailin también fue criticada por creer las palabras del periodista y hasta reafirmarlas, diciendo que tiene muchos logros como otras artistas. No obstante, varios de sus fans la defendieron, dando una interpretación de lo que dijo.

“Lo dice en el sentido de llegar lejos y, se quiera o no, Yailin tiene 23 años y ha logrado lo que muchas artistas no ha podido con más años”.

Yailin 'la más viral' sufrió un accidente en su auto
Yailin 'la más viral' dijo a sus seguidores que agradecía a Dios por otra oportunidad de vivir. (Foto: Giorgio VIERA / AFP)
