Manelyk González arremetió contra Marcela Reyes tras advertencia hacia Yailin

La mexicana Manelyk González reaccionó al video que se viralizó de Marcela Reyes advirtiendo a Yailin de no venir a Colombia.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Manelyk González reaccionó a polémica entre Yailin y Marcela Reyes
Manelyk González le contestó a Marcela Reyes tras video en contra de Yailin. (Fotos Canal RCN y AFP: Dimitrios Kambouris)

Manelyk González se ha apoderado de las tendencias en las últimas horas luego de su respuesta a Marcela Reyes por un video que se viralizó en el que le hacía advertencia a Yailin.

¿Cuál fue la advertencia de Marcela Reyes a Yailin a la que reaccionó Manelyk González?

Marcela Reyes se ha viralizado en la última semana luego que se viralizara un video suyo de tiempo atrás en el que arremetía contra Yailin y le hacía advertencia.

En el video la DJ le expresaba a Yailin que si venía a Colombia no tendría un buen recibimiento y que hasta le podría ir mal.

Este video tomó relevancia luego de la visita de Yailin a Colombia para el evento de Stream Fighters en donde se presentó durante la salida al ring de Karina García.

Mensaje directo y contundente para Yailin, mami, si usted me está viendo yo le recomiendo que no se aparezca en Colombia, porque donde la vean acá, mami, la linch*n.

Marcela Reyes le había hecho advertencia a Yailin
Se reveló mensaje de Marcela Reyes a Yailin. (Fotos Canal RCN y AFP: Dimitrios Kambouris)

¿Cómo reaccionó Manelyk González al video de la advertencia de Marcela Reyes a Yailin?

Manelyk González, quien estuvo de visita en La casa de los famosos Colombia 2, fue una de las personas que reaccionó a este video viral de Marcela Reyes.

La mexicana se mostró molesta con este video que empezó a ser viral y a través de redes sociales no dudó en arremeter contra la DJ.

Manelyk González expresó que sentía que Marcela Reyes se había 'colgado' a la polémica de Yailin y Anuel en ese entonces para figurar.

Pobrecitaaaaa, colgada.

¿Qué reacciones ha dejado el mensaje de Manelyk González a Marcela Reyes?

Como era de esperarse este comentario de Manelyk González hacia Marcela Reyes no ha pasado por desapercibido en redes sociales.

Las opiniones en redes se encuentran divididas, ya que por un lado muchos se han mostrado a favor de la mexicana asegurando que el mensaje y advertencia de Marcela hacia Yailin no venía al caso y fue bastante intimidador.

Sin embargo, algunos criticaron a la mexicana por meterse en esta polémica y criticar a Marcela Reyes por un video de un gran tiempo atrás.

Manelyk González en La casa de los famosos Colombia 2025.
Manelyk González criticó a Marcela Reyes. (Foto Canal RCN)
