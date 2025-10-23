Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Yailin, la más viral estará en La casa de los famosos? La cantante dio pistas sobre su futuro

Yailin despertó la curiosidad sobre su posible llegada a La casa de los famosos en la próxima temporada.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Yailin responde sobre su posible participación en La casa de los famosos
Yailin habla de La casa de los famosos. (Foto: AFP)

Durante la alfombra de los eventos previos a los Premios Billboard de la Música Latina, la cantante dominicana Yailin, la más viral, sorprendió con su respuesta si participará en La casa de los famosos.

¿Qué dijo Yailin, la más viral de La casa de los famosos?

En una reveladora entrevista concedida al programa En casa Telemundo, la artista dominicana habló de sus próximos proyectos musicales y sobre su cambió de look.

Y aunque Yailin siempre se ha mostrado con looks diferentes, con colores de cabello que van del rosado al negro y con estilos largos, ondulados o lisos, en esta ocasión la artista lució su cabello negro acompañado de un conjunto rosado.

Los presentadores le preguntaron sin filtro si estará en la próxima emporada del exitoso reality de convivencia, sin rodeos la cantante expresó lo que piensa.

¿Yailin participará en La casa de los famosos próximamente?

“La gente dice mucho, pero el tiempo de Dios es perfecto y voy a presentar un premio a alguien ahí. Tengo 23 años, tengo una vida por vivir, no soy perfecta, uno viene a aprender”, expresó Yailin.

Sin duda la cantante dominicana no descartó la posibilidad de formar parte de La casa de los famosos en el futuro.

Asimismo, durante la entrevista, Yailin habló sobre su éxito viral “Bing Bong”, que ha alcanzado popularidad internacional, incluso con Kylie Jenner bailando junto a su hija Stormi. “Escuchando mi música, le ha dado la vuelta al mundo entero”, indicó.

Además, la cantante adelantó que ha estado en contacto con Cardi B para explorar una posible colaboración musical, lo que ha encendido rumores entre sus fans sobre un junte explosivo entre ambas artistas. “Sí, ella está en un proceso de embarazo, pero ya estamos en eso”, dijo.

Por supuesto, los comentarios no se hicieron esperar. Los usuarios elogiaron la belleza actual de la artista y cómo luce con su nuevo look, además de su reciente encuentro con Manely González y Karina García en el Stream Fighters 4.

Por lo pronto, los fanáticos de la dominicana esperan que se lleve el premio en los Billboard que se realizan este jueves 23 de octubre en Miami, Estados Unidos.

