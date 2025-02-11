Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Yina Calderón envía un parte de tranquilidad a sus hermanas y 'La Toxicosteña': “estoy bien”

Debido a todo lo que ha vivido Yina Calderón en ‘La mansión de Luinny’, la influencer y DJ decidió aclararles a sus hermanas y a su amiga ‘Toxicosteña’ que está bien.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
Yina Calderón envía parte de tranquilidad a sus hermanas y a 'La Toxicosteña' por su participación en el reality, 'La mansión de Luinny'.
Yina Calderón envía parte de tranquilidad a sus hermanas y a 'La Toxicosteña' por su participación en 'La mansión de Luinny'.

Desde las cámaras del nuevo reality en el que está, Yina Calderón les envió un mensaje a sus hermanas y a su amiga ‘La Toxicosteña’, pues lleva menos de una semana en ‘La mansión de Luinny’ y ya tuvo varios conflictos con diferentes compañeros incluida la influencer Karina García con quien tiene una rivalidad cazada desde su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia a inicios de este año.

Artículos relacionados

¿Qué mensaje les envió Yina Calderón a sus hermanas y a ‘La Toxicosteña’?

En el mensaje de Yina Calderón, que su equipo reposteó en las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 880 mil seguidores, la influencer les dice a sus hermanas y a su amiga que deben estar tranquilas porque, pese a lo que se ha visto en convivencia, ella se siente muy bien en el reality y la producción como tal la ha tratado muy bien.

Además, Yina reveló que la casa es maravillosa y no les falta comida ni bebida en lo absoluto, haciendo énfasis en que no quiere consumir mucho alcohol porque es consciente del alcance que tiene ese programa y no quiere cometer errores. No obstante, también mencionó que le ha tocado dormir en la sala, aclarando que eso no la ha afectado en lo absoluto.

Luego de ese parte de tranquilidad, parece que Yina se quiso mostrar fuerte y preparada para lo que viene en el programa, pues mencionó que en esos días ha tenido situaciones fuertes, pero que sabe que se vienen peores.

Karina García intervino en discusión de Yina Calderón en La mansión de Luinny
Karina García intenta arreglar lo que Yina Calderón dañó en La mansión de Luinny. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Yina Calderón les envió este mensaje a sus hermanas y a ‘La Toxicosteña?

En varias entrevistas y realities en los que ha estado, Yina Calderón ha sido clara en mencionar que no es una persona a la que se le facilite tener amigos o ‘parches’ para tener salidas y actividades, por lo que ella considera a sus hermanas, Juliana, Claudia y Leonela; como sus mejores amigas.

Artículos relacionados

Ahora bien, luego de su participación en La casa de los famosos Colombia, la única amiga que le quedó del reality fue ‘La Toxicosteña’ y así lo ha demostrado en sus redes sociales, por lo que seguramente son solo esas personas las que le importan que sepan que ella está bien.

Yina Calderón discusión en La mansión de Luinny
Yina Calderón se va en contra de La Diabla/Canal RCN
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W envió una reflexión sobre el caos y la búsqueda de la perfección. Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W envía reflexivo mensaje sobre la perfección y ‘lo real’

La influencer Luisa Fernanda W quiso darles algunos consejos a sus fans sobre la búsqueda de la perfección y las vidas más reales.

Yailin la más viral es criticada por peso de su hija con Anuel AA, Cattleya. Yailin

Yailin la más viral recibe críticas por peso y apariencia de su hija con Anuel AA

Algunos internautas se mostraron preocupados por la salud de la hija de Yailin y Anuel debido al peso que parece tener.

Niña se disfraza de Yina Calderón mientras está en la 'Mansión de Luinny' y el equipo de la influencer lo comparte. Yina Calderón

Niña se disfraza de Yina Calderón y el equipo de la influencer se enorgullece

Mientras Yina Calderón está en el reality ‘La mansión de Luinny’, una pequeña fan se quiso disfrazar de ella en Halloween.

Lo más superlike

Shakira agradece a Colombia por los nueve conciertos en su gira y comparte fotos del show en Bogotá. Shakira

Shakira agradece a Colombia por su gira y publica fotos y videos de su show en Bogotá: “los amo”

Shakira definió lo que el país que la vio nacer significa para ella y agradeció a sus fans por “volar alto” con ella.

Así reaccionó Alexa Torres al ser confirmada como habitante de La casa de los famosos Colombia 3 La casa de los famosos

Así reaccionó Alexa Torres al convertirse en la nueva habitante de La casa de los famosos Colombia 3

El misterioso mensaje de Nodal en redes: “Espero así suene mi viajecito al cielo" Christian Nodal

Nodal dejó curioso mensaje avivando rumores sobre su relación con Ángela: “Mi viajecito al cielo"

Curiosidades

¿Qué significa hurgarse la nariz?, según la psicología

Fiscalía de México dio nuevos detalles del asesinato de B-King y Regio Clown Talento nacional

Fiscalía de México dio nuevos e impactantes detalles sobre el caso de B-King y Regio Clown