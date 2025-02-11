Yina Calderón envía un parte de tranquilidad a sus hermanas y 'La Toxicosteña': “estoy bien”

Desde las cámaras del nuevo reality en el que está, Yina Calderón les envió un mensaje a sus hermanas y a su amiga ‘La Toxicosteña’, pues lleva menos de una semana en ‘La mansión de Luinny’ y ya tuvo varios conflictos con diferentes compañeros incluida la influencer Karina García con quien tiene una rivalidad cazada desde su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia a inicios de este año.

¿Qué mensaje les envió Yina Calderón a sus hermanas y a ‘La Toxicosteña’?

En el mensaje de Yina Calderón, que su equipo reposteó en las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 880 mil seguidores, la influencer les dice a sus hermanas y a su amiga que deben estar tranquilas porque, pese a lo que se ha visto en convivencia, ella se siente muy bien en el reality y la producción como tal la ha tratado muy bien.

Además, Yina reveló que la casa es maravillosa y no les falta comida ni bebida en lo absoluto, haciendo énfasis en que no quiere consumir mucho alcohol porque es consciente del alcance que tiene ese programa y no quiere cometer errores. No obstante, también mencionó que le ha tocado dormir en la sala, aclarando que eso no la ha afectado en lo absoluto.

Luego de ese parte de tranquilidad, parece que Yina se quiso mostrar fuerte y preparada para lo que viene en el programa, pues mencionó que en esos días ha tenido situaciones fuertes, pero que sabe que se vienen peores.

Karina García intenta arreglar lo que Yina Calderón dañó en La mansión de Luinny. (Foto: Canal RCN)

¿Por qué Yina Calderón les envió este mensaje a sus hermanas y a ‘La Toxicosteña?

En varias entrevistas y realities en los que ha estado, Yina Calderón ha sido clara en mencionar que no es una persona a la que se le facilite tener amigos o ‘parches’ para tener salidas y actividades, por lo que ella considera a sus hermanas, Juliana, Claudia y Leonela; como sus mejores amigas.

Ahora bien, luego de su participación en La casa de los famosos Colombia, la única amiga que le quedó del reality fue ‘La Toxicosteña’ y así lo ha demostrado en sus redes sociales, por lo que seguramente son solo esas personas las que le importan que sepan que ella está bien.