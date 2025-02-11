Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Niña se disfraza de Yina Calderón y el equipo de la influencer se enorgullece

Mientras Yina Calderón está en el reality 'La mansión de Luinny', una pequeña fan se quiso disfrazar de ella en Halloween.

Tras las polémicas en las que se ha visto envuelta la Dj y creadora de contenido digital colombiana Yina Calderón este año, la mujer ha decidido entrar a un nuevo reality para darse a conocer más internacionalmente, ya que se transmite desde República Dominicana y se llama ‘La mansión de Luinny’.

Como este reality es de convivencia y los participantes no pueden tener celulares ni ver sus redes sociales, Yina no pudo ver que una pequeña niña, al parecer fan de su contenido en La casa de los famosos Colombia 2025, se quiso disfrazar de ella y más exactamente del día en que se puso un traje negro con dos cabezas en sus hombros.

Pese a que Yina no pudo ver el homenaje que le hizo esta niña, el equipo que dejó a cargo de sus redes sociales sí lo hizo y la publicaron en las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 880 mil seguidores.

Yina Calderón discusión en La mansión de Luinny
Yina Calderón se va en contra de La Diabla/Canal RCN

Además, se mostraron orgullosos de que Yina esté influenciando a las nuevas generaciones, pues publicaron las fotos con un sticker de corazón rojo y con la canción ‘A quién le importa’ de Thalia.

La niña, además, en las postales genera mucha ternura y gracia por cómo posa y luce su traje inspirado en la influencer.

¿Por qué los trajes de Yina Calderón en los realities suelen generar tantas emociones?

Debemos recordar que una de las características de Yina por las que más se destacó en su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia era justamente la creatividad y excentricidad de sus trajes para las noches de gala.

Además, Yina fue reconocida por los múltiples conflictos que tuvo con varios de sus compañeros y por las secciones de chimes que hizo tanto con su amiga ‘La toxicosteña’ como sola.

Se trató de una participante que dio mucho de qué hablar y, luego de ese reality, por lo que vemos con ese disfraz de la niña, ganó tanto ‘haters’ como admiradores y ahora se enfrenta a un nuevo reality de convivencia en el que lleva pocos días y también ya ha tenido varios malentendidos.

Yina Calderón arremetió contra un compañero en La mansión de Luinny
Yina Calderón reaccionó al arremeter en contra de su compañero en La mansión de Luinny. (Foto: Canal RCN)
